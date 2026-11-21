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Giorlandino: “Sanità da ricostruire dicendo la verità”

di Angelo Vitale - 21 Novembre 2026

Mariastella Giorlandino è al vertice della rete di centri clinici e diagnostici Artemisia Lab nel Lazio e presidente dell’Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata. Guida inoltre la Fondazione Artemisia Ets, impegnata nel sostegno a donne vittime di violenza, famiglie e soggetti fragili.

Sanità pubblica e privata, due mondi da molti visti come contrapposti. Come far capire quanto siano due facce della stessa medaglia?

“Una domanda che inquadra le necessità di tutela dei cittadini. Occorre fare degli esempi. La sanità accreditata privata è il Gemelli, la sanità pubblica è il Policlinico Umberto I. Strutture a tutti note operanti nel Lazio, emblema di ciò che accade ovunque. Perché l’una e l’altra si compensano. Solo tramite il pubblico e il privato si riesce ad andare incontro ai cittadini. E non è vero che la sanità privata abbia alterato il sistema pubblico. Faccio ancora un esempio: una mammografia rimborsata alla sanità privata intorno ai 38 euro, in un ospedale pubblico arriva a costare fino a 450 euro. Importi che paghiamo noi cittadini tramite l’Irpef. Le spese del settore pubblico non sono controllate. E se si aumentano i finanziamenti al pubblico non potrà essere evitato il precipizio”.

E le liste d’attesa?

“Se non si abbattono le liste d’attesa, il Paese resterà indietro. Scontiamo difficoltà economiche dovute a gestioni malate continuate negli anni. E non serve distinguere il colore dei governi, bisogna avere l’onestà intellettuale di ammettere il problema. E considerare che la sanità privata accreditata deve adempiere a 420 requisiti dal punto di vista della qualità delle strutture ma non è garantita da adeguamenti Istat come ogni tipo di fornitore. Il sistema nazionale della sanità va riprogettato, riconoscendo i giusti risarcimenti a chi svolge sul territorio una reale condizione di assorbimento delle esigenze degli utenti”.

Che non sono poche e talvolta gravi…

“Proprio oggi una mia struttura ha preso in carico una giovanissima paziente, affetta da una brutta patologia tumorale. Le era stato detto ’Tanto devi morire, passiamo subito alla terapia per il dolore’. Così, detto in faccia a una persona che soffre. Scivoloni da evitare, perché una vita umana ha la sua dignità”.

I laboratori e i poliambulatori sono il primo presidio territoriale a cui si rivolgono i cittadini. Come contribuiscono ad alleggerire la pressione che grava sulle strutture pubbliche?

“C’è un grande problema. Ogni struttura del genere ha un budget, che da anni non subisce variazioni e che deve essere distribuito in 12 mesi. Quando un cittadino vi entra il 15 del mese, gli viene detto: ’Il budget è terminato, purtroppo dobbiamo passare al tariffario agevolato’. Quindi, il budget dovrebbe essere implementato. Altro grande problema, quello legato al funzionamento dei Cup del settore pubblico. A un paziente di Viterbo serve la prestazione di una risonanza magnetica. Il Cup gliel’assegna a Latina. Quel paziente sceglierà semmai il settore privato. E l’impegno di quella prestazione annullata non risolverà la crescita delle liste d’attesa”.

Un pieno cortocircuito. Quali soluzioni propone?

“Progettai tempo fa e rappresentai al ministero della Salute l’idea di dare modo agli ospedali pubblici di fare contratti per l’alta specialistica con le strutture private accreditate o esclusivamente private, stabilendo un importo fisso, da far scattare quando un ospedale pubblico non riesce in tempi ragionevoli ad assicurare una prestazione. In proposito, ritengo pure che per una piena tutela della salute delle persone bisogna indirizzarsi a percorsi specifici. Per esempio quello del seno. Tre anni fa il pacchetto ’mammografia, eco e biopsia’ fu quotato 380 euro. Quando, in una struttura pubblica, solo la mammografia arriva a costare 450 euro”.

Come fu valutata questa idea?

“Mi risposero che era eccezionale. Ma in questo campo le resistenze non mancano mai. In un ospedale mi fecero notare, per esempio, che avrebbero avuto difficoltà ad ottenere regolari flussi di rimborso dalla Regione”.

La prevenzione è uno degli obiettivi della Fondazione Artemisia da lei guidata. Come incentivarla?

“Questa cultura non è ancora vincente. Perciò i nostri ’villaggi della salute’. Con uno degli ultimi agli Orti della Farnesina abbiamo diagnosticato tre melanomi. Significa che tre persone si sono salvate la vita solo facendo un controllo. Questo tema è purtroppo ancora altalenante nel nostro Paese. Tutti ricordiamo l’attualità delle malattie sessualmente trasmissibili all’epoca di una ormai trascorsa stagione di emergenza sanitaria. Da allora se ne sente parlare molto meno. Ma con la nostra Fondazione non abbassiamo la guardia e portiamo questi controlli nelle scuole ai giovani che ne avvertono l’urgenza. Spesso, non passa l’informazione perché alla richiesta non si può dare risposta”.

Cosa sogna per il futuro della sanità italiana?

“Sogno che ai vertici della gestione arrivino persone competenti. Si può ricostruire un sistema avendo il coraggio di dire la verità ai cittadini e non usare la sanità solo a fini politici. Sogno trasparenza intellettuale, perché quando si parla di futuro si parla della salute e della vita dei nostri giovani. Sogno progetti longevity che prendano in carico una donna incinta per avviarla a un percorso di accertamenti per il futuro nascituro e per le caratteristiche familiari materne e paterne nell’arco di tutta la sua vita. Questa è la mia speranza”.

E quella della giovane presa in carico oggi?

“Per lei lotteremo fino alla fine. Perché la speranza è il modo con cui si crede nella riuscita”.

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