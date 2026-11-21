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SOCIAL DUNQUE SONO- Augusta Montaruli: «La politica non è apparire, ma essere»

di Redazione - 21 Novembre 2026

di LORENZO CASTELLUCCIO

La vicepresidente della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati racconta il suo rapporto con i social network, soffermandosi sul ruolo degli algoritmi nella comunicazione politica, sul rapporto tra politica e cittadini nell’era digitale, sulla responsabilità di chi comunica online e sull’importanza del radicamento sul territorio.

Qual è il social network che preferisce utilizzare e perché?

«Instagram, perché lo trovo più immediato per chi guarda e per chi carica i post».

Che tipo di contenuti guarda più spesso sui social?

«Ovviamente contenuti politici e notizie. Oltre a questi, seguo molto lo sport e il benessere personale».

Quante ore al giorno guarda i social?

«Non saprei dirlo, anche perché rispondo a chiunque mi scrive su Instagram e TikTok. Su Facebook invece ho un problema con Messanger, che mi inoltra i messaggi privati agli ultimi posizionamenti, sicché diventa impossibile rispondere. Rispondendo a tutti, tratto la messaggistica dei social come quella di WhatsApp».

La prima cosa che fa al mattino quando prende lo smartphone è controllare le chiamate, i messaggi su WhatsApp o guardare i social?

«La prima cosa che faccio è occuparmi di mio figlio e della mia famiglia. Tendenzialmente mi sveglio prima di loro. Dopodiché leggo tutti i giornali. Poi controllo WhatsApp».

Riuscirebbe a stare un’intera giornata senza vedere i social? Lo ha mai fatto?

«Sì, l’ho già fatto più volte».

È favorevole o contraria ai filtri per foto e video sui social? Lei li usa per le sue immagini?

«Non sono in generale contraria per gli altri ma, per me non li uso e non voglio usarli. Sono questa e non credo di dovermi trasformare anche solo con un filtro. Posso migliorarmi da sola.

Sicuramente però altri hanno usato mie immagini per attaccarmi. Per esempio, ricordo perfettamente di essere andata a luglio alla manifestazione “Parlate di Mafia” al Tempio di Adriano. Ero incinta, faceva caldissimo ed ero affaticata. Per questo mi ero fatta la coda ai capelli. A costo di sembrare disordinata, volevo presenziare, come ritengo essere mio dovere.

In una pausa, tra un panel e l’altro, mi sono guardata quella coda fatta a fatica, specchiandomi sul telefonino. Il giorno dopo mi sono ritrovata quella foto su tutti i social per accusarmi di un selfie mentre si parlava di un tema così importante. Il filtro di usare un’immagine per inquinare la forza di volontà di una donna nonostante con il pancione è stato più inqualificabile di tanti filtri grafici».

«All’inizio pativo, ora mi fanno sorridere. Querelo solo chi esagera o scrive fake news. In ogni caso, blocco chi offende».

Un account che tutti dovrebbero seguire?

«Quello di Fratelli d’Italia».

Un account che lei non seguirà mai?

«Quello di Askatasuna e affini».

Se i social sparissero domani mattina, che cosa le mancherebbe davvero?

«Assolutamente nulla credo; varrebbe per tutti e quindi non ci sarebbe necessità per me di stare al passo con la comunicazione fatta con quello strumento».

Un tempo la politica passava soprattutto attraverso giornali e televisioni. Oggi i social permettono ai politici di parlare direttamente ai cittadini. Questo ha reso la politica più vicina alle persone o ha ridotto gli spazi di confronto critico?

«No, questo ha fatto confondere. Molti si improvvisano influencer pensando che sia politica. Altri fanno politica, ma si improvvisano influencer. La politica, però non è apparire, ma essere. La comunicazione è uno strumento per veicolare ciò che fai, un altrove che si chiama territorio».

Gli algoritmi dei social decidono sempre più spesso quali contenuti ottengono visibilità. C’è il rischio che una parte del dibattito democratico venga condizionata dalle scelte di grandi piattaforme private?

«A mio giudizio sì. Inoltre, poiché gli algoritmi premiano gli insulti o lo scontro, sicuramente influiscono sul posizionamento dei contenuti e, quindi, su quanto arriva a chi guarda».

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I social sono diventati uno degli strumenti principali della comunicazione politica. Quanto stanno cambiando il modo di fare politica e di costruire consenso?

«Il consenso si ottiene con il lavoro sul territorio e con il territorio. Non credo che i social finalizzino preferenze, ma influenzano orientamenti già solidi».

I social vengono spesso utilizzati per fare propaganda. Come possono trasformarsi in uno strumento di ascolto e dialogo reale con i cittadini?

«Il mio metodo è rispondere a tutti coloro che mi scrivono in privato».

Qual è l’emoji che utilizza di più?

«Il Grazie, le due mani giunte in preghiera».



Che idea si è fatta dei cosiddetti “leoni da tastiera”? Sono un fenomeno pericoloso o più spesso uno sfogo anonimo?

«No, ormai non sono più anonimi e sono avanti con l’età. Credo sia un modo di sfogare frustrazioni personali e solitudine e un modo per sentirsi più forti quando ci si sente intimamente sfigati. Per chi è fragile emotivamente, può portare a conseguenze irreversibili. La mia legge contro il suicidio tratta anche di questo, assumendosi la responsabilità di una riflessione che parte da casi reali, purtroppo accaduti».



​Il politico più bravo sui social?

«Giorgia Meloni: è autentica, vera».

Chi vincerebbe le elezioni senza social?

«Il partito che rimane radicato sul territorio».

Quando un follower può diventare un elettore?

«Diciamo piuttosto che è possibile che ciò avvenga, ma non vi sono automatismi né condizioni precise».

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