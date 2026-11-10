Economia

Non solo consumi: l’analisi Confcommercio sulla Manovra

I punti cardine nell'audizione in Parlamento della vicepresidente Prampolini

di Giovanni Vasso - 10 Novembre 2026

L’analisi di Confcommercio sulla Manovra nelle parole di Donatella Prampolini, vicepresidente dell’organizzazione, che è stata ascoltata in audizione proprio sul tema della Legge di Bilancio. Il giudizio è positivo, specialmente per quelle misure che sono in continuità con quelle già assunte negli anni precedenti. Ma ConfCom chiede al governo di fare un ulteriore passo sul taglio dell’Irpef e sull’energia. Trovando contestualmente misure utili a sostenere gli investimenti digitali delle piccole e medie aziende.

Manovra, il punto di Confcommercio

La vicepresidente Donatella Prampolini ha spiegato ai parlamentari delle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato la posizione di Confcommercio sulla Manovra. “Bene la conferma di alcune misure della precedente manovra. In particolare sul fronte fiscale e del lavoro, come la detassazione degli aumenti contrattuali, le agevolazioni fiscali per il lavoro notturno, festivo e a turni e il trattamento integrativo per i lavoratori del turismo”. C’è, però, da fare qualcosa in più. “Occorre rendere strutturale il taglio dell’Irpef per il ceto medio, estendere il secondo scaglione fino a 60mila euro, detassare progressivamente le tredicesime e ridurre subito i costi energetici”. Si tratta, secondo l’analisi di Prampolini, di “misure necessarie per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, rilanciare i consumi e tutelare la competitività delle imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni”.

Il nodo dell’energia

Il tema è centrale, lo è anche per Confcommercio e la Manovra può svelarsi “luogo” politico e di decisione per assumere iniziative che possano davvero aiutare tutte le imprese. “Bene – ha dichiarato Prampolini – i 3,5 miliardi destinati agli investimenti delle Pmi non energivore in efficienza e rinnovabili, ma servono procedure semplici e soprattutto interventi immediati per alleggerire le bollette”. Insomma, bisogna evitare che la burocrazia ostacoli l’accesso alle tutele.

Società energetiche e il caso accise

C’è poi un altro suggerimento, a proposito stavolta delle società che operano nell’energia. La richiesta, infatti, è quella di “destinare il maggiore gettito Irap delle imprese energetiche alla riduzione degli oneri generali di sistema e di rendere più stabili ed efficaci gli incentivi alla riqualificazione energetica”. C’è un vulnus, però, ed è quello relativo al caro carburante: “Per i trasporti, invece, preoccupano l’assenza di interventi specifici, i possibili ritardi nei rimborsi delle accise sul gasolio agli autotrasportatori e i tagli agli stanziamenti per il settore”.

Zes, welfare e formazione

Un altro tema importante riguarda le misure legate al welfare. “Occorre valorizzare il welfare contrattuale, rendere strutturali le soglie agevolate dei fringe benefit, tutelare i fondi pensione contrattuali e semplificare gli adempimenti dei fondi sanitari integrativi. Prioritari – ha indicato la vicepresidente di Confcommercio – anche l’abolizione del prelievo sui Fondi interprofessionali, il potenziamento degli ITS Academy e la semplificazione dell’apprendistato”. Bene, inoltre, la conferma della Zes Unica “ma serve maggiore certezza sull’entità degli incentivi”. Inoltre, “per l’accesso al credito, Confcommercio chiede una riforma del Fondo di garanzia PMI che favorisca le imprese più bisognose, valorizzando i Confidi”.

Il digitale, il turismo e la sanità

Una notazione importante è arrivata, a proposito della Manovra, sul tema della transizione digitale delle imprese che per Confcommercio va implementata. L’organizzazione denuncia l’assenza di misure strutturate per accompagnare le micro e piccole imprese nell’innovazione. E propone Investo digitale, uno strumento semplice di sostegno agli investimenti tecnologici, chiedendo anche di estendere il credito d’imposta a tutti i software gestionali aziendali. Bene l’abolizione della tassa da due euro sui pacchetti dall’area extra-Ue, poi le considerazioni sul turismo. “Bene la proroga delle agevolazioni sul lavoro e il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, ma servono misure per la destagionalizzazione, l’estensione dei benefici al lavoro straordinario e festivo”.

Tributi locali e payback sanitario

Oltre, a “una revisione di Tari e canone Rai in rapporto all’effettiva attività delle strutture”. Infine sulla sanità, Confcommercio ribadisce l’apprezzamento per l’aumento in Manovra delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, ma chiede di superare il problema del payback e rafforzare gli interventi per ridurre le liste d’attesa.

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