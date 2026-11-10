Cultura & Spettacolo

Stefano De Martino rende omaggio a Pippo Baudo: torna la sigla iconica

di Redazione - 10 Novembre 2026

di MIRKO GIANCITANO

Il Festival di Sanremo di Stefano De Martino comincia a prendere forma e lo fa guardando anche alla sua storia. Il conduttore napoletano avrebbe scelto di riportare sul palco dell’Ariston la storica sigla legata a Pippo Baudo, un omaggio significativo alla luce della stima più volte manifestata nei confronti di colui che ha rappresentato uno dei pilastri della televisione italiana.

Baudo, infatti, non è stato soltanto il volto di numerose edizioni della kermesse, ma un vero artefice della sua identità televisiva. Richiamarne una delle sigle più riconoscibili significa rendere omaggio a una stagione che ha lasciato un segno nella memoria del pubblico.

Intanto, tassello dopo tassello, l’edizione targata De Martino comincia a delineare il proprio volto. Dopo l’annuncio dei The Jackal alla guida del PrimaFestival, è arrivata la rinuncia al tradizionale DopoFestival per lasciare spazio al Controfestival condotto dalla Gialappa’s Band. Una formula che promette di aggiungere una nuova chiave di lettura alla settimana sanremese, tra ironia e commenti sulla manifestazione.

Qualche giorno fa, del resto, De Martino aveva anticipato le proprie intenzioni con una frase destinata ad alimentare le aspettative: «Sarà un Festival alla mia maniera». Parole che raccontano la volontà di non limitarsi a raccogliere un’eredità importante, ma di costruire un appuntamento riconoscibile, con un’impronta personale. La sfida sarà misurarsi con una storia ingombrante senza restarne prigioniero. E se il richiamo a Baudo rappresenta un ponte col passato, la curiosità è rivolta a capire quale futuro De Martino immagini per l’Ariston.

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