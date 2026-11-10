Esteri

L’illusione del potere e il ricatto della catastrofe

di Alessandro Scipioni - 10 Novembre 2026

L’Europa attraversa una fase dove le coalizioni si reggono sul filo del rasoio e le ideologie evaporano di fronte al cinismo dei numeri.

Prendiamo il caso della Spagna; per Pedro Sánchez la situazione ha i contorni di un vicolo cieco aritmetico prima ancora che politico. I margini di manovra si sono ristretti al punto da rendere quasi impossibile una risalita credibile; per sperare di invertire la rotta, il premier spagnolo dovrebbe colmare una voragine di 10/12 punti percentuali, che appare del tutto fuori portata. Ma il vero dramma strutturale del socialismo iberico non è tanto la distanza dalla vetta, quanto la ripartizione del suo consenso.

Sánchez cresce esclusivamente per via endogena, cannibalizzando o stringendosi moribondo attorno ai suoi alleati tradizionali, senza riuscire minimamente a sfondare o a riconquistare terreno all’esterno del proprio perimetro. Una marcia sul posto, travestita da resistenza, che assomiglia a una lenta ritirata strategica.

Sull’altro versante dello scacchiere continentale, in Francia, lo spettacolo non è meno desolante, giocato com’è sul terreno opposto della repulsione e del cinico calcolo di palazzo. Marine Le Pen sconta ormai il logoramento di un’offerta politica che puzza di vecchio, intrappolata in un’estetica e in una proposta che sul piano del rinnovamento appaiono logore e quasi oscene nella loro ripetitività. Eppure, nel chiuso delle segreterie e dei salotti che contano, si continua a cullare la stessa, cinica speranza; far convergere tutto il blocco del voto antirassemblement, tentando l’operazione impossibile di convincere persino l’estrema sinistra a turarsi il naso.

Il problema, irrisolvibile sulla carta, è spiegare a un elettore radicale o antisistema che per sconfiggere il nemico di sempre dovrebbe votare una figura come Christine Lagarde, percepita istintivamente come l’incarnazione stessa del male sistemico, della tecnocrazia finanziaria e di quel palazzo che ha smantellato la sovranità popolare.

L’importanza degli elettori

Come se ne esce? L’unica strada rimasta ai manovratori dell’establishment e ai guardiani dello status quo sembra essere quella di spingere sui toni apocalittici, evocando la catastrofe imminente a ogni angolo di strada, in caso di vittoria da parte delle forze politiche alternative. Resta solo da capire se gli elettori saranno davvero così imbecilli da bersi l’ennesimo ricatto emotivo o se, finalmente, la realtà finirà per travolgere i copioni logori della politica europea.

Sono curioso di vedere se gli elettori crederanno davvero che, con le piazze in fiamme, l’economia in crisi e il declino della potenza europea, nel mondo, e soprattutto in casa; valga davvero la pena salvare qualcosa di questa costruzione artificiale e tecnocratica chiamata UE.

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