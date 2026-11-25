Cultura & Spettacolo

Blade Runner 2099: una storia al contrario su Prime Video

Una serie tv "al femminile" che capovolge la distopia

di Angelo Vitale - 25 Novembre 2026

Blade Runner 2009, il neon cyberpunk torna a brillare sul piccolo schermo. Da oggi è disponibile in esclusiva mondiale su Amazon Prime Video Blade la miniserie in 8 episodi ideata dallo showrunner Silka Luisa e prodotta dal maestro Ridley Scott.

Blade Runner 2009: il ritorno?

Ambientata cinquant’anni dopo il capolavoro Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, conta oltre un secolo dall’opera cult del 1982 basata sulle visioni di Philip K. Dick. E svolge una svolta narrativa radicale. Nella Los Angeles del futuro i rapporti di forza si sono invertiti. Ora sono i Replicanti a dominare la metropoli, gli esseri umani vivono nell’ombra come cittadini di seconda classe.

La trama?

La storia segue Cora (Hunter Schafer), un’umana fuggitiva che si infiltra sotto falsa identità nel corpo dei Blade Runner. E poi si unisce a Olwen (Michelle Yeoh), androide veterana a cui rimangono ormai pochi giorni di vita. Le due cominciano la caccia a un rinnegato custode di un segreto devastante.

Tra scenografie d’impatto e complessi quesiti etici, l’opera regala perle filosofiche come un monito destinato ad essere ricordato. «Non puoi diventare qualcun altro se rimani te stesso».

Alla diffusione dei primi teaser non sono mancate reazioni polarizzate. Qualche fan purista l’ha sbrigativamente etichettata come ‘Temu Blade Runner’.

Tuttavia, la critica specializzata l’ha accolta con grande entusiasmo (72% su Rotten Tomatoes). E l’ha definita un capitolo solido e viscerale. Mashable ha sintetizzato l’accoglienza. «Sorprende gli scettici – scrive – e si dimostra un’aggiunta assolutamente degna al franchise».

Il film originale del 1982 esplorava la nascita dell’empatia. Il sequel del 2017 cercava l’anima nei ricordi artificiali, 2099 capovolge la gerarchia sociale ponendo una domanda urgente. Chi ha il diritto di guidare il futuro dell’umanità quando la tecnologia diventa padrona? Un appuntamento imperdibile sia per i cinefili nostalgici che per i giovani che non sanno cosa significhi essere stati “al largo di Orione”.

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