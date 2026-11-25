Diaco, salta la diretta di Bellamà: su Rai2 una puntata con il meglio del programma
Il conduttore assente per un’indisposizione, proseguono le verifiche di Rai e Agcom
ROMA – Cambio di programmazione nel pomeriggio di Rai2. Oggi, mercoledì 25 novembre, salta la diretta di Bellamà, la trasmissione condotta da Pierluigi Diaco a partire dalle 15.30. Al suo posto va in onda una puntata di montaggio con alcuni dei momenti più significativi del programma. All’origine del cambio di palinsesto ci sarebbe un’indisposizione del conduttore, comunicata all’azienda.
L’assenza di Diaco arriva in un momento particolarmente delicato per la trasmissione. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni, ancora da verificare, su presunti momenti di forte tensione dietro le quinte del programma nella giornata di ieri.
Interpellato da RTL 102.5, il conduttore ha spiegato di essere privo dell’autorizzazione a rilasciare dichiarazioni.
Bellamà, le verifiche della Rai e dell’Agcom
Il programma è da settimane al centro delle polemiche suscitate dall’intervista ad Alberto Ravagnani, alle quali si sono aggiunte le successive indiscrezioni sulla gestione della trasmissione.
Il 13 novembre la Rai aveva annunciato l’avvio di un audit interno. Il 18 novembre anche l’Agcom aveva reso noto l’avvio di un procedimento di verifica sulla conformità dell’intervista agli obblighi previsti dal Contratto di servizio della Rai, con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona.
Resta da chiarire quando Pierluigi Diaco tornerà alla conduzione in diretta di Bellamà. L’indisposizione risulta al momento la motivazione del cambio di programmazione. Eventuali collegamenti con le verifiche in corso restano nel campo delle ipotesi.
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