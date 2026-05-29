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“Hate that i made you love me”: esce il nuovo attesissimo singolo di Ariana Grande

di Italpress - 29 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Ariana Grande pubblica il nuovo attesissimo singolo “hate that i made you love me”, primo estratto dall’ottavo album in studio “petal”, in uscita il prossimo 31 luglio. Il nuovo album “petal” è disponibile in diversi formati, tra cui CD standard e LP standard, oltre a una serie di edizioni esclusive: un LP grigio sfumato e una cassetta in esclusiva sullo shop Universal, due prodotti dedicati a Discoteca Laziale (CD e LP con cover alternativa), un LP solo per Amazon e uno destinato solo al circuito Indie.

Il nuovo singolo “hate that i made you love me” è ancora disponibile in esclusiva sul sito Universal nelle versioni in musicassetta e LP singolo “Fluffy Tail Gray”, mentre l’LP “Dandelion White” e i CD singoli sono già sold out. Scritto e prodotto dalla stessa Ariana Grande insieme a ILYA e Max Martin, il brano anticipa una nuova era artistica per la popstar americana. Il videoclip ufficiale, diretto da Christian Breslauer con la fotografia del premio Oscar Janusz Kaminski, sarà presentato in anteprima mondiale il 1° giugno.

Il singolo arriva alla vigilia dell’Eternal Sunshine Tour, che segna il ritorno di Ariana Grande sui palchi dopo una lunga attesa. La tournée prenderà il via il 6 giugno dalla Oakland Arena in California e toccherà alcune delle principali città del Nord America e dell’Europa, tra cui Los Angeles, New York, Chicago, Atlanta, Boston, Montreal e Londra.

I biglietti sono andati esauriti in pochi minuti dalla messa in vendita, confermando ancora una volta la straordinaria richiesta del pubblico nei confronti dell’artista.

-Foto ufficio stampa words for you-

(ITALPRESS).