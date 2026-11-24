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De Gennaro, confronto in Commissione Antimafia: il centrodestra per proseguire con la relazione su mafia e appalti, le opposizioni chiedono lo stop

La maggioranza conferma la linea della presidente Chiara Colosimo di andare avanti con la relazione su mafia e appalti. Pd e M5S chiedono di ascoltare i procuratori Melillo e De Luca. Apertura del centrodestra alle audizioni

di Lino Sasso - 24 Novembre 2026

Il suicidio di Gianni De Gennaro accende il confronto politico in Commissione Antimafia. Dopo un momento di riflessione per la morte dell’ex capo della Polizia, il centrodestra intende proseguire i lavori parlamentari sulle stragi di mafia, facendo tesoro dell’attività svolta finora. Le opposizioni chiedono invece di acquisire le lettere lasciate dall’ex prefetto e di fermare la relazione su mafia e appalti.

L’orientamento del centrodestra è quello di garantire la prosecuzione degli approfondimenti sulle cause della strage di Capaci e dell’attentato di via D’Amelio. Un modo, si sostiene, per non disperdere il patrimonio di informazioni raccolto nel corso delle audizioni. “Nessuna intenzione di bloccare nulla, continueremo a lavorare per accertare la verità”, è la linea della maggioranza.

La morte di De Gennaro, dunque, non dovrebbe determinare una battuta d’arresto dei lavori della commissione, sebbene resti da valutare l’eventuale rilevanza dei documenti lasciati dall’ex capo della Polizia.

Le opposizioni chiedono di acquisire le lettere di De Gennaro

Diversa la posizione delle opposizioni, che hanno chiesto di acquisire gli scritti rinvenuti nella tenuta dell’ex capo della Polizia in Maremma. E, nel frattempo, di sospendere la relazione della Commissione Antimafia sul dossier mafia e appalti.

Il contenuto dei memoriali potrebbe infatti rappresentare un elemento di interesse anche per l’attività parlamentare. Sugli scritti sono però già in corso accertamenti giudiziari per stabilire se contengano informazioni rilevanti per le inchieste sulle stragi mafiose del 1992 e del 1993. Elemento che potrebbe ritardare la loro consegna all’organismo parlamentare.

Pd e M5S chiedono le audizioni dei procuratori

Nel corso dell’ufficio di presidenza della Commissione, convocato proprio per affrontare il caso De Gennaro, il Pd ha inoltre avanzato la richiesta di ascoltare il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Il Movimento 5 Stelle, come anticipato dal deputato Federico Cafiero De Raho, ha invece prospettato l’audizione del procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, titolare dell’inchiesta sul depistaggio delle indagini relative alla strage di via D’Amelio.

Il centrodestra ha manifestato disponibilità a entrambe le audizioni. E anzi, il leghista Gianluca Cantalamessa, ha proposto di valutare in futuro di ascoltare anche la procuratrice di Firenze, Rosa Volpe.

La maggioranza sembra dunque orientata ad ampliare il quadro degli approfondimenti. Senza però per questo interrompere il percorso già avviato. Punto sul quale resta quindi aperto il confronto politico sui tempi della relazione su mafia e appalti.

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