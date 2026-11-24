La patrimoniale sui social divide gli italiani: la Rete boccia la proposta
Un clima prevalentemente critico, il Fisco preoccupa sempre i contribuenti
Un’analisi delle conversazioni digitali evidenzia un netto scetticismo dell’opinione pubblica online nei confronti dell’ipotesi di introduzione di una tassa patrimoniale.
Patrimoniale: cosa ne pensano gli italiani?
Secondo la ricerca condotta da Spin Factor in esclusiva per Adnkronos, il 61% degli utenti social si dichiara contrario, il 39% si esprime a favore.
La rilevazione è stata effettuata attraverso Human, una piattaforma proprietaria di social listening basata sull’intelligenza artificiale. L’indagine ha monitorato le discussioni in Rete scaturite dalle proposte di tassazione al centro del dibattito politico nel centrosinistra.
Dal quadro delle opinioni emerge una chiara polarizzazione sulle motivazioni. Sul fronte dei contrari, le preoccupazioni principali riguardano il rischio di una doppia tassazione sui risparmi. Pesano i temuti impatti negativi sul ceto medio e le pmi e il pericolo di una fuga di capitali.
Al contrario, i favorevoli vedono nella misura uno strumento di equità sociale. Un’azione utile a ridurre le disuguaglianze e a reperire risorse da destinare a servizi pubblici essenziali come sanità, scuola e welfare.
L’ascolto della Rete restituisce così un clima prevalentemente critico. E conferma la forte carica divisiva del tema fiscale nell’arena pubblica digitale.
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