Cronaca

Le ultime ore di De Gennaro prima del suicidio, il giallo dei memoriali e l’inchiesta sulle stragi

L’incontro con gli avvocati, il viaggio in Maremma e gli scritti lasciati nella tenuta. Venerdì 27 novembre sarà eseguita l’autopsia sul corpo dell’ex capo della Polizia

di Lino Sasso - 24 Novembre 2026

Le ultime ore di vita di Gianni De Gennaro sono al centro degli accertamenti degli investigatori impegnati a ricostruire le circostanze del suicidio dell’ex capo della Polizia. Particolare attenzione viene riservata ai memoriali rinvenuti nella sua tenuta in Maremma. Gli scritti potrebbero assumere rilevanza nell’ambito delle inchieste sulle stragi mafiose del 1992 e del 1993. Secondo gli inquirenti sarebbero stati redatti dopo l’incontro con i suoi avvocati. Un confronto durante il quale De Gennaro aveva esaminato gli atti dell’indagine sul depistaggio della strage di via D’Amelio. L’appuntamento risale a venerdì 20 novembre e si è svolto presso lo studio romano dell’avvocato Franco Coppi, suo storico legale. Alla riunione ha partecipato in collegamento da Palermo anche l’altro difensore di De Gennaro, l’avvocato Francesco Bertorotta.

L’incontro con gli avvocati e il viaggio in Maremma

Al centro del confronto gli atti dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta, in vista dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame fissata per il prossimo 1° dicembre. Nel primo pomeriggio l’ex capo della Polizia ha poi lasciato la Capitale portando con sé due borsoni contenenti la documentazione processuale. “Vado in campagna a leggere le carte”, ha detto alla moglie Carla prima di raggiungere la sua proprietà nel comune di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto.

La tenuta era già stata perquisita dai carabinieri il 12 novembre, su disposizione dei magistrati di Caltanissetta. Una volta arrivato, De Gennaro ha congedato l’autista e l’agente addetto alla sua tutela, nonostante l’insistenza dei due a rimanere con lui. In serata c’è poi stato l’ultimo contatto telefonico con la moglie Carla.

Il suicidio e la scoperta del corpo

La mattina di sabato, verso le 8, non riuscendo a mettersi in contatto con il marito, Carla ha avvertito il cognato Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza. Contestualmente è stato contattato anche il custode della proprietà, Giuseppe Soccu. Proprio quest’ultimo ha scoperto il corpo dell’ex prefetto guardando da una finestra all’interno della dependance. Ha quindi immediatamente allertato i carabinieri.

Nella tenuta ci sono diverse telecamere di videosorveglianza le cui immagini sono state acquisite nell’ambito degli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Da quanto si è ricostruito, De Gennaro all’alba di sabato è uscito in giardino e ha sparato un colpo di prova con la pistola poi utilizzata per suicidarsi. Una Ruger semiautomatica 380 regolarmente detenuta.

Il giallo dei memoriali e le inchieste delle procure

A catalizzare l’attenzione degli inquirenti sono soprattutto i memoriali lasciati da Gianni De Gennaro. I manoscritti non sarebbero emersi durante la perquisizione del 12 novembre, circostanza che alimenta l’ipotesi che siano stati redatti nelle ultime ore di vita dell’ex capo della Polizia. Al momento sono al vaglio congiunto degli uomini del Ris e di quelli della Polizia Scientifica.

La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, un passaggio tecnico funzionale allo svolgimento degli accertamenti, e ha disposto il sequestro della proprietà. Contestualmente, la Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha aperto un fascicolo contro ignoti relativo alle stragi mafiose del 1992-1993. L’obiettivo è quello di verificare l’eventuale rilevanza investigativa degli scritti lasciati da De Gennaro con l’inchiesta in corso a Caltanisetta.

Nel corso dei sopralluoghi sono stati acquisiti anche telefoni cellulari e due hard disk. Un ulteriore supporto informatico, precedentemente consegnato da De Gennaro al figlio, era già stato acquisito dai magistrati di Caltanissetta. Un terzo supporto informatico è poi stato sequestrato presso gli uffici della Provincia di Frosinone a Massimo Carnicelli, autista e uomo della tutela dell’ex capo della Polizia che glielo aveva consegnato.

L’autopsia sarà eseguita venerdì 27 novembre

La Procura di Grosseto ha acquisito tutti gli scritti e disposto l’autopsia. L’incarico sarà conferito giovedì 26 novembre, mentre l’esame autoptico sarà eseguito il giorno successivo. A effettuare gli accertamenti saranno Beatrice Defraia, dell’Istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze, e Andrea Paterna, dell’Istituto di medicina legale di Siena.

Nel rendere noti i tempi degli accertamenti medico legali, i magistrati maremmani hanno anche puntualizzato che “tutto quanto rinvenuto sul luogo del decesso è nell’esclusiva disponibilità della Procura della Repubblica di Grosseto, autorità giudiziaria competente a svolgere le conseguenti attività investigative”.

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