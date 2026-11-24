Economia

Manovra, Italia promossa: pieni voti da Bruxelles

Roma nel ristretto gruppo dei sei Stati virtuosi

di Giorgio Brescia - 24 Novembre 2026

Pieni voti da Bruxelles per la Manovra: l’Italia vede la luce in fondo al tunnel del deficit. Un via libera pesante che profuma di promozione: i conti dell’Italia convincono. Intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo, il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis ha promosso la traiettoria di spesa del nostro Paese. Italia inserita nel ristretto gruppo dei sei Stati virtuosi insieme ad Austria, Belgio, Francia, Polonia e Slovacchia. Stati ritenuti perfettamente conformi alle raccomandazioni di bilancio.

Italia promossa: perché?

“Si prevede che l’Italia corregga il deficit eccessivo: è una buona notizia”, ha scandito il commissario lettone. Le proiezioni dell’Esecutivo comunitario indicano infatti un disavanzo in discesa al 2,9% del Pil, finalmente sotto il fatidico tetto del 3%.

Un traguardo cruciale che premia la disciplina della Manovra economica e spiana la strada. Addio alla procedura per deficit eccessivo, aperta nell’estate del 2024.

Bollino verde

Le stime potranno essere confermate dai dati consuntivi. E l’eventuale margine residuo per gli anni a venire sarà giustificato dalla flessibilità prevista dalle clausole di salvaguardia su difesa ed energia. Così la Commissione europea farà scattare l’abrogazione della procedura già nella prossima primavera.

Per l’Italia non è soltanto un rassicurante bollino verde istituzionale. E’ la svolta politica ed economica. Ridà ossigeno alle finanze pubbliche e restituisce autorevolezza al Paese sui tavoli comunitari.

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