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Tourspain promuove le residenze Reali spagnole a Caserta

di Askanews - 24 Novembre 2026

Caserta, 24 nov. (askanews) – Da simboli del potere a luoghi di cultura, memoria e dialogo tra i popoli. Le residenze reali europee si confrontano sulle nuove prospettive del turismo culturale nella cornice della Reggia di Caserta.

È qui che si è svolto l’incontro “Residenze Reali – Storia, Patrimonio e Nuove Prospettive per il Turismo Culturale”, promosso dall’Ente Spagnolo del Turismo, in collaborazione con Patrimonio Nacional, la Reggia di Caserta e la rete delle Residenze Reali Europee.

Un’occasione per valorizzare un patrimonio storico e artistico straordinario e promuovere nuove forme di turismo culturale, rafforzando il dialogo tra Italia e Spagna.

Gonzalo Ceballos, Consigliere per il Turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia: “Italia e Spagna sono qui perché presentiamo alla Reggia di Caserta la Collezione Reale, che raccoglie tutte le collezioni della famiglia reale degli Asburgo e dei Borbone di Spagna. Si tratta di una collezione straordinaria e meravigliosa, esposta in modo permanente a Madrid. Presentiamo anche il Patrimonio Nacional. Sono presenti due persone straordinarie, Carina Marotta ed Esther de la Hoz, per illustrare questo spazio reale e un patrimonio che rappresenta anche una proposta turistica e culturale di grande valore”.

Al centro dell’incontro, il ruolo di Patrimonio Nacional, l’istituzione pubblica spagnola che custodisce e valorizza palazzi, collezioni d’arte, giardini e siti storici legati alla Corona spagnola.

Karina Marotta, Consigliere tecnico del Gabinetto della Presidenza di Patrimonio Nacional: “Il patrimonio reale è alla base culturale di tantissime delle ricchezze patrimoniali che abbiamo oggi. In Spagna, ma anche in tutti i Paesi che hanno avuto una monarchia. Nelle monarchie, il re, la regina e anche la corte avevano un enorme interesse per il collezionismo di Stato, portato avanti con la consapevolezza di raccogliere ciò che c’era di più bello, importante e interessante”.

Ma la sfida è anche quella di superare i confini nazionali.

Elena Alliaudi, Coordinatrice generale della rete delle Residenze Reali Europee: “La Reggia di Caserta è uno dei nostri membri più attivi, con cui organizziamo spesso eventi, con l’obiettivo proprio di scambiare a livello europeo le buone pratiche nella gestione del patrimonio culturale. Per quanto riguarda le prospettive future, abbiamo la fortuna di lavorare con 36 istituzioni in 13 Paesi europei e, in questo momento, ci stiamo concentrando soprattutto sulla promozione del patrimonio e sulla comunicazione dell’identità europea nei confronti dei nostri visitatori”.

Una giornata di confronto, approfondimento e visite alla Reggia di Caserta, che rilancia il valore del patrimonio storico come risorsa per il turismo, ma soprattutto come strumento di conoscenza e di dialogo tra le culture europee.