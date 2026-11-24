Attualità

La sfida dell’Ai al tempo dell’AgID e dell’Acn

L'Italia ha optato per un modello di governance bipolare, distribuendo le competenze tra due agenzie di riferimento sotto la regia della Presidenza del Consiglio

di Angelo Vitale - 24 Novembre 2026

Quando si analizza la corsa dell’Italia verso l’Ai, l’attenzione tende a concentrarsi sulle lacune infrastrutturali, sui ritardi di investimento o sul deficit di competenze della forza lavoro. Tuttavia, la prova decisiva per le ambizioni tecnologiche del Paese si gioca su un terreno meno visibile ma ugualmente determinante. E’ l’architettura della governance istituzionale e le frizioni burocratiche.

Quali sono i veri colli di bottiglia per lo sviluppo dell’Ai?

L’Italia aspira ad un ruolo di primo pino sul panorama europeo. Ma pesa la capacità delle istituzioni centrali di coordinare indirizzi strategici privi di sovrapposizioni o veti incrociati. La genesi di questa architettura trova il suo punto di approdo normativo nella Legge del 2025 formulata in attuazione del regolamento europeo AI Act e integrata nella Strategia Nazionale per l’Intelligenza Artificiale.

L’Italia ha optato per un modello di governance bipolare, distribuendo le competenze tra due agenzie di riferimento sotto la regia della Presidenza del Consiglio. Una scelta mirata a bilanciare lo sviluppo industriale con le inderogabili esigenze della sicurezza cibernetica.

La prima testa di questa governance?

E’l’Agenzia per l’Italia Digitale, l’AgID, qualificata come autorità di notifica. All’Agenzia è attribuito il compito di promuovere l’innovazione, definire le procedure di accreditamento e verificare la conformità dei sistemi tecnologici agli standard europei, garantendo un mercato equo, aperto e concorrenziale.

E la seconda testa?

E’ l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, l’Acn, designata come autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell’Unione Europea. All’Acn spettano le funzioni ispettive e sanzionatorie, unitamente alla tutela della resilienza digitale e della sovranità dei dati della Pubblica Amministrazione sui server nazionali.

Il caso emblematico della Gigafactory Ia ha subito mostrato la fragilità di questa impostazione.

Quali sono le crepe operative?

Non nascono da un contrattempo occasionale, ma da una frizione strutturale tra missioni istituzionali opposte. Da un lato, l’AgID tutela la concorrenza, la trasparenza e l’apertura del mercato. Dall’altro, l’Acn risponde alle esigenze di sicurezza nazionale, difesa delle reti e sovranità sui dati strategici.

Quando la politica industriale richiede interventi rapidi, le due vocazioni entrano in rotta di collisione: l’apertura al mercato viene vista come una vulnerabilità cibernetica, mentre la tutela strategica appare un vincolo anticoncorrenziale.

Mancando una gerarchia tra i due enti, la sovrapposizione funzionale trasforma ogni decisione in una complessa trattativa politica. Un’incertezza che si proietta già su altri scenari all’orizzonte. Dalla valutazione del rischio per i sistemi di intelligenza artificiale impiegati nelle infrastrutture critiche alla certificazione dei servizi per la Pubblica Amministrazione, imprese ed enti rischiano di subire un doppio binario autorizzativo.

Se la governance bipolare non definirà un reale punto di sintesi tra sicurezza ed efficienza di mercato, la doppia testa potrà rimanere un freno per il futuro dell’Ai in Italia.