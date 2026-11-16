Politica

Integrazione e rispetto delle regole non sono un’opzione ma un dovere

In luoghi dove leggi e convenzioni sociali sono diverse da quelle alle quali sei abituato devi essere tu ad adeguarti e cercare l'integrazione

di Giuseppe Ariola - 16 Novembre 2026

Diversi anni fa ho fatto un viaggio zaino in spalla in alcuni paesi africani. Prima di partire, un’amica che aveva già visitato quelle zone mi disse una cosa che mi è rimasta impressa: “Ricorda che lì la vita ha un valore diverso da quello che le attribuisci tu”. Una considerazione tanto grave quanto vera.

Dietro quell’avvertimento, evidentemente, c’era però un consiglio. In luoghi dove le leggi e le regole sociali sono diverse da quelle alle quali sei abituato devi essere tu ad adeguarti. L’alternativa è rischiare di finire male. Ultimamente quelle parole, pronunciate da una persona orgogliosamente di sinistra e che stimo sinceramente, mi sono tornate in mente più e più volte. Nella loro cruda semplicità le considero un invito all’integrazione, ma anche al rispetto della ‘diversità’ che si incontra quando si è lontani dal proprio Paese. Che per alcuni versi rappresenta forse addirittura un valore. Senza dubbio un’occasione di arricchimento.

Il rispetto delle culture altrui

Proprio come nelle più banali operazioni aritmetiche, però, anche invertendo l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Tradotto: la cautela e il rispetto che siamo a tenuti ad avere verso ordinamenti e società anche agli antipodi dai nostri o a quelli che consideriamo più vicini è dovuto anche a noi da chi si affaccia dalle nostre parti. A prescindere che lo faccia per una visita fugace o con una prospettiva di lungo periodo.

Perché se l’idea di esportare l’occidentalismo – con la scusa di farlo per la democrazia – si è rivelato un errore, altrettanto pericoloso sarebbe importare culture ben distinte e distanti dai canoni nei quali ci riconosciamo. È, banalmente, la differenza tra aprirsi all’integrazione e subire un’invasione. Proprio sulla distanza tra l’una e l’altra cosa si gioca la partita politica su temi come sicurezza e immigrazione, che sono tra loro legati a filo doppio.

L’importanza dell’integrazione

Senza cadere nella stucchevole e banale dialettica su chi delinque di più, se gli italiani o gli stranieri presenti sul nostro territorio, è giusto però considerare un elemento di grande importanza. Non tutti gli immigrati sono effettivamente disposti a integrarsi. Molti non conoscono le nostre leggi e altrettanto pochi solo quelli che mostrano di rispettare la nostra cultura e la nostra civiltà allo stesso modo della loro.

Cosa ancora più grave, è che una simile dinamica riguarda anche i figli di immigrati cittadini italiani da una o più generazione. Questo – e non potrebbe essere altrimenti – alimenta una sensazione di paura, in alcune città in particolare. Milano ne è un esempio emblematico e l’esplosione di bande di maranza lo dimostrano perfettamente.

In generale, comunque, è innegabile che in molte realtà nelle quali l’incidenza della popolazione immigrata è particolarmente forte si percepisce una maggiore insicurezza e, soprattutto, un più alto grado di criminalità.

Tra regole e prevaricazione

Considerazione questa che nulla ha a che vedere con l’odioso fenomeno del razzismo. Ha piuttosto decisamente a che fare con il rifiuto al rispetto delle regole e alla pretesa di far prevalere la propria cultura e i propri valori a quelli del Paese dove ci si trova.

La stessa propensione a concepire le donne come una proprietà privata o, peggio ancora, come persone con meno dignità degli uomini, spiace dirlo, ma rientra a pieno titolo in questa casistica. E poco conta che anche troppi nostri concittadini abbiano questa stessa indegna idea. In qualsiasi caso, si tratta di una visione decisamente lontana dalla nostra concezione della civiltà in generale. Uno schiaffo al principio sacrosanto per il quale bisogna rispettare la cultura e i principi del Paese in cui a qualsiasi titolo ci si trova.

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