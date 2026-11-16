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Mattarella a Palermo per la giornata Onu contro la criminalità organizzata transnazionale

Presenti le massime istituzioni della giustizia italiana e il presidente della Repubblica

di Mauro Trieste - 16 Novembre 2026

Palermo torna al centro della battaglia internazionale contro le mafie. Questa mattina, a partire dalle 11, l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia ospita la “Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta ad ogni forma di criminalità organizzata transnazionale”, appuntamento che vedrà la partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’iniziativa è promossa dalla Corte d’Appello di Palermo, guidata da Antonio Balsamo, dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo diretta da Giovanni Melillo e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo presieduto da Dario Greco. Un evento che assume un forte valore simbolico nella città che ha pagato uno dei tributi più alti alla violenza mafiosa e che continua a rappresentare un punto di riferimento nella cooperazione giudiziaria internazionale.

Una coincidenza importante

La manifestazione si inserisce nel quadro della Risoluzione 78/267 adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 marzo 2024, che ha istituito il 15 novembre come “Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta ad ogni forma di criminalità organizzata transnazionale”. La ricorrenza coincide con l’anniversario dell’approvazione, nel 2000, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, meglio conosciuta come “Convenzione di Palermo”, il principale strumento giuridico globale per il contrasto alle reti criminali che operano oltre i confini nazionali.

Menzione speciale per Giovanni Falcone

Le Nazioni Unite hanno esplicitamente voluto che la nuova giornata commemorativa rendesse omaggio anche alle vittime della criminalità organizzata e a quanti hanno perso la vita nel contrasto alle mafie, con una menzione particolare al giudice Giovanni Falcone. Secondo l’UNODC, il magistrato palermitano è considerato una figura decisiva nell’elaborazione del modello di cooperazione internazionale che avrebbe poi ispirato la Convenzione del 2000 e le moderne strategie di contrasto ai fenomeni criminali globali.

La presenza di Mattarella conferisce ulteriore rilievo istituzionale a una giornata che lega memoria e attualità. In un contesto segnato dall’espansione delle organizzazioni criminali nei mercati globali, dal traffico di droga alla tratta di esseri umani, dal riciclaggio alle frodi finanziarie, Palermo riafferma così il proprio ruolo di laboratorio internazionale della legalità e della cooperazione giudiziaria, nel nome dell’eredità di Falcone e di quanti hanno trasformato la lotta alla mafia in una sfida globale.

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