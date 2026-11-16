Editoriale

Una lezione contro certi pregiudizi

di Adolfo Spezzaferro - 16 Novembre 2026

Oggi vogliamo rendere giustizia a una protagonista dello scenario balneare da sempre associata al disagio, al fastidio, al pericolo, al dolore. Infatti basta avvistare una medusa perché la spiaggia si trasformi in una scena di evacuazione in stile Lo squalo di Spielberg. Eppure una di quelle creature gelatinose, viscide nell’immaginario e temibili al tatto, potrebbe aiutarci a vivere più a lungo. Altro che cacciarla via, dunque. Dovremmo offrirle un lettino sotto l’ombrellone.

Si chiama Turritopsis dohrnii, misura pochi millimetri ed è soprannominata medusa immortale. Non perché abbia stipulato un patto con l’eternità, ma perché in determinate condizioni può invertire il proprio ciclo vitale. Sotto stress, l’esemplare adulto regredisce allo stadio di polipo, una forma giovanile da cui nascono nuove meduse. Invece di invecchiare, si concede una seconda infanzia. Attenzione, però: non significa che domani potremo ordinare una medusa in farmacia.

Uno studio dell’Università di Oviedo del 2022 ha individuato nel suo patrimonio genetico caratteristiche interessanti per la riparazione del DNA. Ebbene, capire questi meccanismi potrebbe aiutare la medicina rigenerativa a riparare tessuti danneggiati da infarti e ictus o a contrastare malattie legate all’età. Ma trasferire questa capacità alle cellule umane è complesso, oltre che pericoloso, visto che può favorire l’insorgenza di tumori.

La ricerca non ha ancora prodotto una terapia né dimostrato che gli esseri umani possano ottenere lo stesso risultato: per ora offre piste da esplorare, non promesse di longevità per tutti. Ma intanto, riflettiamoci: la prossima volta, prima di fuggire dall’acqua, pensiamoci bene. Quella gelatina che sembra sempre venire verso di noi potrebbe custodire il segreto della longevità. Non promette l’eterna giovinezza, ma ricorda che la natura ha soluzioni sorprendenti, senza sieri, lifting né creme dai prezzi proibitivi. Forse la creatura più evoluta della spiaggia dovrebbe smettere di fare la schizzinosa.

Questo per dire insomma che, come spesso accade, una maggiore conoscenza di un fenomeno ci permette di abbattere i nostri pregiudizi. Non a caso pregiudizio significa giudicare prima di sapere.

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