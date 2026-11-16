Esteri

Xi riunisce Trump e Putin: a Shenzhen il vertice che può ridisegnare gli equilibri globali

Pechino conferma il primo incontro trilaterale tra il presidente cinese, quello russo e quello statunitense

di Ernesto Ferrante - 16 Novembre 2026

La Cina ha confermato che giovedì, a margine del vertice Apec di Shenzhen, il presidente Xi Jinping incontrerà il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump. Sarà la prima volta che i leader delle tre maggiori potenze mondiali si troveranno attorno allo stesso tavolo in un formato trilaterale senza precedenti, destinato a catalizzare l’attenzione della comunità internazionale.

L’annuncio è arrivato da un portavoce del ministero degli Esteri cinese e segue le conferme già giunte da Mosca e dalla Casa Bianca. Al centro del confronto potrebbe esserci anche la guerra in Ucraina, entrata nel suo quarto anno. Nelle scorse settimane il Wall Street Journal aveva riferito che era stato Putin a proporre un incontro a tre, con l’obiettivo di avviare un percorso negoziale per mettere fine al conflitto.

Se il formato è inedito, i rapporti bilaterali tra i protagonisti sono tutt’altro che nuovi. Xi ha incontrato Trump tre volte dall’ottobre dello scorso anno e ha costruito con Putin una delle relazioni diplomatiche più stabili degli ultimi decenni, vedendolo oltre quaranta volte dal suo insediamento alla guida della Cina nel 2013. Anche Trump e Putin hanno avuto diversi colloqui faccia a faccia, compresa la visita del leader del Cremlino in Alaska nell’agosto del 2025.

Shenzhen diventa il centro della diplomazia mondiale

Per Pechino, tuttavia, il valore dell’appuntamento va oltre i possibili risultati concreti. Come ha osservato Peter Alexander, amministratore delegato di Z-Ben Advisors a Shanghai, la sola immagine di Xi capace di portare allo stesso tavolo Trump e Putin rappresenta già un successo politico. In un contesto segnato dalla competizione tra grandi potenze e dalla ricerca di un nuovo equilibrio internazionale, il presidente cinese punta a presentarsi come il regista di una diplomazia globale sempre più centrata sul ruolo della Cina.

Trump è intanto partito da Washington per una missione asiatica di quattro giorni che prevede anche una tappa nelle Filippine. Ma è Shenzhen a essere diventata il vero crocevia della partita geopolitica, dove si misureranno ambizioni, interessi e strategie delle tre capitali che oggi influenzano più di ogni altra il futuro degli equilibri mondiali.

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