Torino

Palazzo Madama, l’ambiguità di un sorriso: i personaggi di Antonello ci guardano

di Redazione - 16 Novembre 2026

È stato Giovanni Federico Villa, direttore di Palazzo Madama, a poco più di due mesi e mezzo dal termine del suo mandato – poi, a inizio febbraio, tornerà ai suoi studi universitari e al suo posto arriverà Cecilie Hollberg, già direttrice dell’Accademia fiorentina, che chissà se e come proseguirà il suo operato -, a introdurre il secondo “Incontro con il capolavoro”, il format capsule di mostre da lui inventato, a seguire alla “Donna in blu che legge una lettera” di Johannes Vermeer ecco adesso il genio di Antonello da Messina con “L’enigma del sorriso – Il ritratto d’uomo tra Cefalù e Torino” (sino al 22 febbraio). Ovvero, dopo l’appuntamento estivo nella città siciliana, con un viaggio che a ritroso ha risalito lo stivale, la possibilità per il visitatore e l’appassionato torinese, e certo non soltanto, di entrare e immergersi in questa preziosa nicchia, posta al fondo della grande sala al piano terreno del palazzo, avvolta in un buio che lascia esclusivamente spazio, dentro una doppia elegante rientranza tra legno scuro e velluto rosato, accompagnata da un soffice gioco di luci, contenente i ritratti dei due enigmatici signori – perché ognuno dei due si porta appresso da circa cinque secoli e mezzo il suo bel carico di enigmaticità -: se il Ritratto Trivulzio è di casa a palazzo (giunse a Torino a metà degli anni Trenta del Novecento, dietro l’interessamento di Pietro Accorsi, frangia ultima, con le “Belles Heures” del duca di Berry, miniate da Jan van Eyck, di un’acquisizione bloccata dal governo di Mussolini e dirottata su Milano e sulle sue collezioni), s’aggiunge adesso “Il ritratto d’ignoto marinaio”, che per grande curiosità ci spinse a metà dei Settanta del secolo scorso a leggere il romanzo di Vincenzo Consolo, dove primeggiava sulla copertina dell’edizione Einaudi.

La nuova vita del dipinto la dobbiamo a Enrico Pirajno barone di Mandralisca – da lui prende il nome il museo che a Cefalù lo conserva -, mecenate e politico siciliano, proprio a palazzo Madama prese parte alla prima seduta parlamentare del Regno d’Italia (a differenza, si sottolineava in conferenza stampa, del gattopardesco Principe di Salina che al contrario rifiutò l’invito) -, che lo ritrovò nell’isola di Lipari, dove era adibito a sportello nel negozio di uno speziale, di nome Carnevale, la cui figlia Catena, su quell’immagine, sfogava i propri malumori a colpi di punteruolo. Forse il ritratto di Francesco Vitale da Noja, vescovo di Cefalù, precettore e segretario di Ferdinando il cattolico, ipotesi che a suo tempo Roberto Longhi non accettò, forse piuttosto a parer suo “un uomo facoltoso o un barone”. Forse. “Ci sono immagini – ha detto Villa – che appartengono alla storia dell’arte e altre che, a un certo punto, cominciano ad appartenere all’immaginario di tutti. Il volto di Cefalù è una di queste. Sciascia ne ha inseguito il “gioco delle somiglianze”, fino a riconoscervi un’umanità impossibile da circoscrivere; Consolo, con “Il sorriso dell’ignoto marinaio”, gli ha consegnato una seconda vita, trasformandolo in personaggio, memoria, metafora della Sicilia”. Nell’immaginario collettivo trovano spazio ancora quegli altri nove ritratti che vediamo oggi qui raccolti in immagini, disseminati in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, da Pavia al Metropolitan di New York, da Filadelfia alla Gemäldegalerie di Berlino, da Madrid al Louvre di Parigi, dalla galleria Borghese romana alla National Gallery di Londra (che qualcuno identifica come un autoritratto), tutti di piccole dimensioni, qui siamo ai 37,4 x 29,5 cm per Trivulzio e ai 30,5 x 26,3 cm per il marinaio, ambedue con il potere di dare una nuova veste a una mostra, ben rara o del tutto sconosciuta, inattesa: non siamo noi che ci soffermiamo davanti per tentare di comprendere quelle posture e quei diversi sorrisi, quasi ammiccamenti, a guardare ma al contrario veniamo guardati, quasi che quei personaggi, dopo cinquecento anni, vogliano afferrare le nostre impressioni.

Tutto suona mistero. Desiderio a scoprire oltre. Mistero, nonostante gli studi e le scoperte e le ultime certezze, resta la vita, nella sua completezza, dell’autore, al secolo Antonio di Giovanni de Antonio, di cui non conosciamo esattamente per esempio le date della nascita e della morte – “l’alfa e l’omega della vita, entrambi avvolti nell’oscurità. In mezzo una biografia costellata di dubbi e ipotesi: viaggi, spostamenti, committenze. Una parabola artistica di cui ci sono rimaste circa trentacinque opere”, ha scritto Laura Anello nel suo “L’isola dei tesori. Atlante sentimentale dell’isola” -, né il luogo preciso della morte, se consideriamo che, al contrario di quella voce che generalmente dice Messina, Vasari lo dà scomparso a Venezia, all’età di 49 anni (“s’ammalò di mal di punta”), dedicandogli quella lode che apre e rende merito alla sua pittura: “deono certamente gl’Artefici nostri havere non meno obligazione dell’havere portato in Italia il modo di colorire a olio, che a Giovanni da Bruggia, d’haverlo trovato in Fiandra”. Confermati nel fatto che sulla laguna sicuramente andò, dove vide e contagiò la pittura di Giovanni Bellini e di Cima, di Carpaccio e di Vivarini.

Trattando la premessa all’”Opera completa di Antonello da Messina” del 1967, si immerse Leonardo Sciascia nei vari ritratti dell’autore: “Il gioco delle somiglianze è in Sicilia uno scandaglio delicato e sensibilissimo, uno strumento di conoscenza… A chi somiglia l’ignoto del Museo Mandralisca? Al mafioso della campagna e a quello dei quartieri più alti, al deputato che siede sui banchi della destra e a quello che siede sui banchi della sinistra, al contadino e al principe del foro; somiglia a chi scrive questa nota (ci è stato detto); e certamente assomiglia ad Antonello. E provateci a stabilire la condizione sociale e la particolare umanità del personaggio. Impossibile. È un nobile o un plebeo? un notaro o un contadino? Un pittore un poeta un sicario? Somiglia, ecco tutto”. Chi sia poco ci importa. I due piccoli ritratti testimoniano “la trasformazione del ritratto come luogo di costruzione dell’identità moderna, in cui il volto diventa spazio della coscienza, della relazione e del pensiero”. Lo sguardo seriosamente diretto, quasi a volerti sfidare, composto, fermo nel proprio convincimento è il signore del Trivulzio (del 1476), le bande del copricapo nero che nascondono completamente la capigliatura, suddivise nettamente, l’una gettata dietro la spalla, quella di destra a ricadere sul petto, una sorta di corazza di stoffa rossa dalle tante pieghe che sono tagli, l’ermellino che ne esce un briciolo fuori dal soggolo, il naso imperioso e le sopracciglia diavolesche, il taglio chiuso della bocca, gli occhi dallo sguardo disassato; ancora la posa di tre quarti per “l’ignoto marinaio” (di circa sei anni prima), immerso in uno sfondo scuro che lampeggia unicamente delle reverse e della minuscola pettorina della parte bianca dell’abito, i riccioli che gli fuoriescono dal copricapo altrettanto scuro, le labbra arcuate e gli occhi soprattutto, in quello sguardo che sa di sornione e di uomo che ha conosciuto e conosce un sacco di cose e ha visto il mondo in lungo e in largo, provocatorio, beffardo, nel pieno della sfida, che richiede forse anche un minimo di complicità nella trasmissione di un pensiero caduto lì per caso: e tutto rimane sospeso nel nostro giudizio. Un dittico dalla forte carica psicologica, non più una rappresentazione, non più la vecchia concezione del profilo ritrattistico: sono strade nuove ad aprirsi in Antonello, la luce del Mediterraneo e la particolarità del mondo nordico, la lezione del mondo fiammingo che s’è addolcita in laguna, non più una semplice fisionomia ma quei volti sono “presenza, tensione interiore, costruzione mentale. La luce diventa strumento di pensiero, la forma diventa struttura psicologica”.

Elio Rabbione

Nelle immagini, i due ritratti di Antonello; il “Ritratto Trivulzio” e il “Ritratto d’ignoto marinaio”

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