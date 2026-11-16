Esteri

Fiamme a Hormuz, otto petroliere affondate dall’Iran

Ancora tensione nello stretto. Solo lievi aumento del Brent

di Giorgio Brescia - 16 Novembre 2026

Ancora tensione nello Stretto di Hormuz a livelli critici a seguito degli attacchi dei pasdaran che hanno coinvolto complessivamente otto petroliere, colpite e affondate.

Cosa succede a Hormuz?

Secondo l’annuncio ufficiale della Marina delle Guardie della Rivoluzione, sei petroliere hanno preso fuoco e sono affondate a partire da ieri. A queste si aggiungono altre due petroliere che hanno preso fuoco oggi dopo aver tentato di percorrere una rotta meridionale non autorizzata ed essere esplose al contatto con mine navali.

Teheran ribadisce che la rotta tracciata dagli Stati Uniti si è trasformata in un campo minato in fiamme. E provoca un vasto inquinamento lungo le coste e le acque dello stretto.

Le esplosioni

L’ente di sicurezza marittima Ukmto conferma che le imbarcazioni mercantili sono state colpite da esplosioni al largo dell’Oman, con incendi a bordo rilevati anche dalle rilevazioni satellitari.

Nonostante la gravità dell’allarme e le centinaia di navi bloccate nella regione, le quotazioni energetiche mostrano una reazione al momento contenuta. Il Brent registra un lieve aumento dello 0,01% a 95,85 dollari al barile, mentre il WTI sale dello 0,19% attestandosi a 88,75 dollari.

Il timore, ormai persistente, che l’estendersi dei rischi di navigazione inneschi nuovi shock sulle forniture globali.