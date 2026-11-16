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Batosta in Belgio per l’Italia ma non siamo più all’anno zero

Gli azzurri fuori dalla Nations League, ora non bisogna deprimersi più del dovuto

di Paolo Diacono - 16 Novembre 2026

La sfida tra Belgio e Italia finisce quattro a uno per i padroni di casa. Che strappano il pass, con la Francia, per i quarti di Nations League. Agli azzurri del Mancio non rimane che la delusione. Eppure era stata proprio la Nazionale a passare in vantaggio, con la rete del “solito” Pio Esposito. Poi il black-out. Tre reti nel primo tempo, un risultato reso ancora più rotondo, a favore dei diavoli rossi, dal gol di Moreira nella ripresa. In mezzo un rigore sbagliato dallo stesso Esposito. Finisce la Nations così come era iniziata: con una delusione al cospetto del Belgio.

Belgio-Italia: cosa ci resta

Buttare tutto via dopo una partita, però, sarebbe sbagliato. Gli azzurri hanno sofferto, eccome, De Bruyne (la bella copia di quello visto a Napoli) e compagni. Però non bisogna dimenticarsi che questa è e rimane una squadra al limite dello sperimentale, con un’età media che s’attesta a 25 anni. E che, solo qualche mese fa, a Zenica, l’Italia ha ciccato la terza qualificazione di fila ai Mondiali. Insomma, aver vinto contro la Francia ed essere arrivati a giocarsela fino in fondo, tutto considerato, non può lasciare l’amaro in bocca.

Donnarumma super non basta

Questa volta, Gigio Donnarumma non ha sbagliato nulla. In compenso ci hanno pensato i compagni. L’Italia ha perso contro il Belgio perché questi ultimi, a differenza della leziosa (e divisissima nello spogliatoio) Francia, hanno preso fin troppo sul serio gli azzurri. Ma i valori in campo visti contro i transalpini non si cancellano di fronte alla scoppola patita allo stadio Re Baldovino. Insomma, ora se ne parla a marzo quando inizieranno le qualificazioni per gli Europei. Intanto bisognerà superare le elezioni federali che, in uno scenario come quello italiano, contano quasi quanto un trofeo.

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