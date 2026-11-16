Scienza

La medusa immortale ha scoperto come fregare la vecchiaia

Il segreto della creatura che torna giovane e fa impazzire gli scienziati

di Nicola Santini - 16 Novembre 2026

Per tutti noi le meduse sono da sempre un ottimo motivo per uscire dall’acqua. Eppure, tra quelle creature gelatinose che ci rovinano il bagno e qualche volta anche la giornata, ce n’è una che meriterebbe ben altra considerazione.

La medusa immortale

Si chiama Turritopsis dohrnii, misura pochi millimetri e possiede una caratteristica che farebbe impallidire l’intera industria della medicina estetica.

Quando la vita comincia a mettersi male, può tornare bambina. Una facoltà che farebbe la fortuna di parecchi chirurghi estetici, ammesso che trovassero il modo di brevettarla. La chiamano medusa immortale, definizione forse esagerata ma comprensibile.

Mentre noi spendiamo patrimoni per convincere lo specchio a mentire, lei dispone di un meccanismo naturale che le permette di invertire il proprio ciclo vitale.

Quando subisce determinati stress, il suo organismo adulto può regredire fino a trasformarsi in un polipo, dal quale si sviluppa una colonia capace di generare nuove meduse. La vecchiaia, per questa minuscola abitante del Mediterraneo, sembra avere una porta di servizio.

Lo studio di Maria Pia Miglietta

A studiarla c’è Maria Pia Miglietta, biologa marina della Texas A&M University di Galveston, che ha riservato alle sue meduse un trattamento poco raccomandabile persino per un laboratorio. Le ha tagliate, affamate, sottoposte a temperature estreme e immerse in acque dalla salinità alterata.

In determinate condizioni, invece di morire, gli animali hanno perso la loro forma adulta, riducendosi a una massa cellulare dalla quale sono comparsi nuovi polipi. Un comportamento che avrebbe fatto la felicità di Dorian Gray, con il vantaggio di risparmiargli il problema del ritratto.

La scoperta

La scoperta del fenomeno risale al 1992 e nacque da una dimenticanza. Alcune meduse furono lasciate in laboratorio durante un fine settimana, prive di nutrimento. Quando i ricercatori tornarono, trovarono nuovi polipi al posto degli esemplari adulti. La scienza, talvolta, deve qualcosa anche alla distrazione, purché qualcuno abbia l’intelligenza di accorgersi di ciò che è successo.

Da allora la Turritopsis è diventata una piccola celebrità scientifica. Stefano Piraino, biologo dell’Università del Salento, ha contribuito a chiarire il fenomeno della transdifferenziazione, attraverso il quale cellule già specializzate possono cambiare funzione.

Tradotto in termini comprensibili, significa che una cellula destinata a svolgere un determinato compito può assumere un’identità diversa. Una libertà che nel corpo umano sarebbe preziosissima, soprattutto quando un organo danneggiato avrebbe bisogno di ricostruire i propri tessuti.

Medusa immortale e medicina rigenerativa: le nuove prospettive

Ed è qui che la faccenda diventa interessante anche per chi considera le meduse soltanto un fastidio delle vacanze. Michael Koldobskiy, oncologo pediatrico e ricercatore della Johns Hopkins University, studia le possibilità offerte da questi meccanismi alla medicina rigenerativa.

Comprendere come le cellule riescano a recuperare caratteristiche giovanili potrebbe aprire prospettive per il trattamento dei danni provocati da infarti e ictus, oltre che per alcune patologie associate all’invecchiamento.

La strada è lunga e gli esperimenti riguardano ancora i meccanismi biologici, ma l’idea che una medusa possa suggerire qualcosa alla medicina umana possiede un fascino difficile da ignorare.

Lo studio del 2022: il DNA della Turritopsis dohrnii

Nel 2022 un gruppo di studiosi dell’Università di Oviedo, guidato da Victor Quesada, ha confrontato il patrimonio genetico della Turritopsis dohrnii con quello di una specie affine. Sono emerse particolarità nei geni coinvolti nella riparazione del DNA e nella protezione dei telomeri, quelle estremità dei cromosomi il cui deterioramento accompagna l’invecchiamento cellulare. La medusa sembra possedere strumenti particolarmente efficaci per proteggere il proprio patrimonio genetico.

Resta da comprendere come questi strumenti collaborino nel produrre un risultato tanto straordinario. Altre ricerche hanno osservato quali geni entrino in attività durante il ritorno allo stadio giovanile. Alcuni sembrano coinvolti nella manutenzione del DNA, altri appartengono a meccanismi ancora poco conosciuti.

Sono state individuate anche possibili somiglianze con processi associati alla longevità umana. Per trasformare queste osservazioni in una cura occorrerà capire come controllare il ringiovanimento delle cellule, evitando che comincino a moltiplicarsi in maniera incontrollata. Un dettaglio piuttosto importante, soprattutto quando si parla di tumori.

La medusa immortale può davvero vivere per sempre?

Prima di prenotare un trattamento a base di medusa, conviene comunque conoscere il rovescio della medaglia. La nostra protagonista può morire, essere mangiata da un pesce oppure soccombere a condizioni ambientali sfavorevoli.

Alcuni esemplari studiati in laboratorio hanno mostrato difficoltà a ripetere il processo di ringiovanimento. Persino allevarla è complicato, perché richiede condizioni particolari.

La sua immortalità riguarda dunque la possibilità di invertire lo sviluppo, mica un’assicurazione sulla vita. Maria Pascual-Torner, ricercatrice coinvolta nello studio genetico del 2022, ha contribuito a indagare questo singolare patrimonio biologico.

Dove vive la medusa immortale

La Turritopsis vive in diverse aree marine, dal Mediterraneo ai Caraibi fino al Giappone, e continua a offrire agli studiosi interrogativi assai più numerosi delle risposte disponibili.

Per ora la Turritopsis conserva gelosamente il suo segreto. E considerando quanto siamo disposti a spendere pur di nascondere qualche anno, c’è da augurarsi che continui a farlo. Almeno finché qualcuno avrà il buon gusto di spiegarci che cosa dovremmo farcene di tutta questa giovinezza.

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