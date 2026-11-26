Cronaca

Il gioco d’azzardo? I minorenni lo praticano in cameretta

In settecentomila attratti dalla voglia di vincere

di Dave Hill Cirio - 26 Novembre 2026

Se si parla di gioco d’azzardo dei minorenni, l’immaginario collettivo tende ancora a evocare le sale scommesse di quartiere o i bar con le slot machine all’ingresso. Tuttavia, la vera e profonda trasformazione del fenomeno avviene ormai silenziosamente tra le mura domestiche, direttamente nella cameretta di casa.

Il gioco d’azzardo dei giovani? Si consuma nella cameretta

È qui che il confine tra semplice intrattenimento digitale e azzardo precoce si è fatto del tutto invisibile, alimentato da un mercato del videogioco online che ha integrato al proprio interno le medesime dinamiche psicologiche delle scommesse con la vincita in denaro.

A fotografare la portata di questa svolta sono i dati ufficiali dell’Istat dedicati alle abitudini quotidiane della popolazione. Se il 29,7% degli italiani dichiara di videogiocare, la quota schizza ad oltre il 78% per cento tra i ragazzi di undici e quattordici anni.

Ma il dato più emblematico riguarda la monetizzazione dell’esperienza ludica: il 41% dei videogiocatori online dagli undici anni in su utilizza videogiochi in cui è possibile spendere denaro per avanzare nel gioco o acquistare strumenti virtuali.

Tra questi, quasi la metà — il 47,9%, pari a circa un milione e mezzo di persone — effettua regolarmente o saltuariamente questi acquisti con soldi reali.

Quanti sono i minorenni attratti dalla voglia di vincere?

A questo scenario si intrecciano le rilevazioni dell‘Istituto Superiore di Sanità, secondo cui quasi 700mila minorenni praticano l’azzardo e ben 70mila adolescenti tra i quattordici e i diciassette anni mostrano già un profilo di gioco problematico.

Tutto questo, a dispetto dei divieti di legge. Il punto di saldatura tra i due mondi risiede nelle cosiddette “loot box”, pacchetti premio digitali acquistabili con microtransazioni che distribuiscono ricompense del tutto casuali, replicando in modo perfetto la classica e seducente dinamica del banco.

Questa progressiva sovrapposizione tra gaming e gambling addestra precocemente i giovanissimi alla logica della puntata e della gratificazione immediata (sui social gli adolescenti la definiscono “una botta di dopamina”).

Senza dover varcare la soglia di un locale pubblico, la percezione del pericolo sfuma del tutto negli occhi dei minorenni e delle stesse loro famiglie. Potrebbe intervenire una regolamentazione stringente che equipari le transazioni aleatorie nei videogiochi al gioco d’azzardo vero e proprio.

Senza, il fenomeno domestico rischia di trasformarsi in un’insidiosa, capillare e silenziosa trappola generazionale.