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La direttrice Nadia Righi su anniversario, novità e programmi futuri

di Askanews - 18 Novembre 2026

Milano, 18 nov. (askanews) – Un luogo di cultura che si rinnova, nel dialogo tra l’arte e la sua dimensione spirituale, e che fa parte della storia della città. Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano festeggia i propri 25 anni e, come ci ha spiegato la direttrice Nadia Righi, lo fa con una serie di iniziative per fare tornare più volte i visitatori.

“Quest’anno – ha detto la direttrice ad askanews – oltre al capolavoro per Milano che è dedicato all’annunciazione di Artemisia Gentileschi, proponiamo una mostra di fotografia dedicata a un grande maestro del Novecento, Federico Garolla, riapriamo il nostro presepe di carta nel mese di dicembre, proponendolo in dialogo con alcune figure provenienti dal Museo del presepe di Dalmine e poi lavoriamo sulla nostra collezione: abbiamo fatto dei restauri che presentiamo nell’arco dell’anno, un nuovo sito internet e una nuova guida del Museo proprio per poter accogliere sempre più in modo familiare i nostri visitatori”.

La volontà è quella di fare del museo una casa per i milanesi. “Nel mese di aprile – ha aggiunto Nadia Righi – avremo altre novità. Durante la primavera inaugureremo la mostra dedicata a Beato Angelico per la Quaresima e per la Pasqua e inaugureremo una nuova sala con dei nuovi allestimenti. Il Museo Diocesano si pone come un luogo dove riscoprire la propria storia, la propria tradizione, la fede del popolo ambrosiano, ma attraverso la bellezza. È un museo che non vuole dare risposte, ma suggerisce domande. Il bello, come diceva il Cardinal Martini, ci aiuta a sollevare lo sguardo e anche a porci interrogativi sul senso delle cose e della vita e dunque attraverso l’arte possiamo davvero conoscere di più chi siamo e dove vogliamo andare”.