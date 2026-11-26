Politica

Il caso di Gianni De Gennaro ha provocato un cortocircuito e rischia di generarne altri

Chi ha pensato che il gesto estremo dell’ex capo della Polizia potesse fungere da tappo e mettere la parola fine a oltre tre decenni di discussioni sulle stragi mafiose, semplicemente si è illuso

di Giuseppe Ariola - 26 Novembre 2026

Gli scontri tra procure non sono una novità. Neanche la vera e propria guerra, a volte silenziosa e sommersa, altre decisamente roboante, tra gli apparati di sicurezza e intelligence. Allo stesso modo, anche la rivalità, per usare un eufemismo, tra i reparti specializzati di carabinieri e polizia sono tutt’altro che nuovi alla cronaca – anche politica e giudiziaria – italiana. E per chiudere il cerchio, non si possono non menzionare le diatribe che ciclicamente contrappongono politica e magistratura. La sensazione è che dietro il suicidio di De Gennaro e a tutto ciò che ne fa da contorno, dai decenni trascorsi al servizio dello Stato fino all’inchiesta partita da Caltanissetta, ci sia tutto questo. Una storia di scontri, guerre, rivalità mai sopite, nella quale si innesta la determinazione di tutte le parti in causa di far valere la propria verità. O, forse, di far prevalere la propria versione dei fatti su quella degli altri.

Le dure parole contro De Luca

E chi ha pensato che il gesto estremo dell’ex capo della Polizia potesse fungere da tappo e mettere la parola fine a oltre tre decenni di discussioni sulle stragi mafiose, semplicemente si è illuso. La conferma inequivocabile giunge da quanto è stato fatto trapelare in merito alle lettere lasciate da De Gennaro. Non può suonare come una mera coincidenza che la prima cosa a essere diventata di dominio pubblico riguarda la missiva indirizzata al procuratore De Luca che lo ha indagato. La sensazione è che chi ha fatto circolare le durissime parole di De Gennaro contro il magistrato di Caltanissetta le abbia volute fare in qualche modo proprie. Il motivo è semplice. Bocciare senza appello un’inchiesta che più di qualcuno è convinto vada stroncata.

La mossa della procura di Grosseto

Non solo, perché alla luce di quanto reso noto, la determinazione messa nero su bianco della Procura di Grosseto di avocare a sé la piena e totale competenza delle indagini sul suicidio di De Gennaro, anche rispetto al coinvolgimento della Procura antimafia di Firenze, assume un significato tanto più rilevante. È una prova di forza, come detto non nuova in questi ambienti, che guarda leggermente più a Nord e molto più a Sud di Grosseto. Con l’obiettivo di rimarcare uno degli aspetti determinanti relativi alla figura di De Gennaro, che anima il dibattito fin dalla notizia della sua scomparsa e che lui stesso ha ribadito nei suoi ultimi manoscritti. Era un servitore dello Stato al servizio delle istituzioni che è sempre stato dalla parte della giustizia.

Quello di De Gennaro è il suicidio di un uomo di Stato

Considerazioni che pongono con forza il problema relativo alla gestione dei dossier che riguardano la sicurezza della Repubblica e di chi si fa interprete di questa esigenza. Uomini che non sono sopra lo Stato, ma che più di altri sono parte integrante dei suoi complessi ingranaggi. Che hanno mandato a utilizzare mezzi non convenzionali per gestire pratiche estremamente delicate. Proprio perché autorizzati dalle massime istituzioni, il passo immediatamente successivo dovrebbe essere quello di provvedere in qualche modo a scudarli. Anche trovando il coraggio di apporre il segreto di Stato su alcuni delicati fascicoli. Altrimenti, nella sua autonomia e indipendenza, la magistratura dove sente puzza di bruciato avvia inchieste proprio come quella a carico di De Gennaro.

Occhi puntati su Totuccio Contorno

E lo fa in modo formalmente legittimo. Non necessariamente perché animata, come in altri casi pure accade, da particolare zelo, protagonismo o voglia di stringere all’angolo la politica. Perché non va dimenticato che in questo caso, oltre a un uomo delle istituzioni, è coinvolto un pentito di mafia. Un uomo accusato di aver mentito su una delle pagine più buie della storia italiana. Il paradosso è che adesso si potrebbe creare il cortocircuito per il quale a riscrivere quelle pagine possa essere proprio Totuccio Contorno.

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