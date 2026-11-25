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Occhio alla truffa del falso rimborso Irap, allarme Agenzia delle Entrate

Cosa cercano i truffatori, la nuova campagna di phishing mette nel mirino le imprese

di Martino Tursi - 25 Novembre 2026

Un’altra campagna di phishing a nome dell’Agenzia delle Entrate: occhio alla truffa del (falso) rimborso Irap. A darne notizia è stata proprio l’agenzia che ha denunciato quello che sta accadendo da qualche settimana. In pratica, sulle Pec degli imprenditori italiani, stanno arrivando mail che annunciano la possibilità di accedere a un non meglio specificato rimborso delle tasse. In particolare dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il messaggio chiede al contribuente di inserire dati per ottenere una stima dell’ammontare dello stesso. Qui scatta la truffa: si chiede di inserire i dati in un modulo allegato da girare a un altro indirizzo Pec. In pratica, si regalano le proprie credenziali e informazioni a chi saprà come usarle per spennarci.

Occhio alla truffa del falso rimborso Irap

La truffa del falso rimborso Irap gioca sulla “gola”. Sulla possibilità, cioè di ottenere un rimborso dall’Agenzia delle Entrate. Invece del solito approccio funereo e nefasto, pure le mail di phishing hanno cambiato registro. E ora puntano sull’allettamento delle vittime piuttosto che sull’atterrimento delle stesse. Bisogna prestare molta attenzione, intanto, all’indirizzo. L’Agenzia lo ha denunciato: “pec.dp2romarimborsiagenziaentrate.it”. Un escamotage che scimmiotta molto bene quelli effettivamente utilizzati dai funzionari. Gli elenchi dei veri indirizzi Pec, naturalmente, si trovano online sulle piattaforme ufficiali della stessa Agenzia delle Entrate

Perché ci rubano i dati?

“Questa campagna di phishing è mirata proprio alla raccolta dei dati delle vittime, che vengono acquisiti una volta ricevuto il modulo con le informazioni sensibili direttamente inviate all’indirizzo Pec malevolo”, spiegano dall’Agenzia delle Entrate. “I dati così ottenuti potrebbero in seguito essere impiegati per una serie di azioni criminali”. Tra cui il furto dell’identità digitale del legale rappresentante dell’azienda, ingegneria sociale, fingendosi l’impresa e compiendo reati a loro danno. Frodi bancarie e, naturalmente, la mera (e lucrosa) rivendita dei dati stessi. Il falso rimborso Irap è molto rischioso, dunque.

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