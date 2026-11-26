Esteri

Per evitare il peggio servono diplomazia e parole disarmate

di Ernesto Ferrante - 26 Novembre 2026

Rare volte un ammonimento spirituale si carica di una forza politica paragonabile a quella assunta ieri dalle parole di Papa Leone XIV. Il suo richiamo giunge in un tempo che sembra aver smarrito il significato stesso della pace. Un frangente nel quale le cancellerie discutono di missili, deterrenza e riarmo con una naturalezza che fino a pochi anni fa sarebbe parsa impensabile. “Non c’è spazio per la rassegnazione, quasi che la violenza debba essere inevitabile”, ha ammonito il Pontefice. È una riflessione che attraversa la cronaca e interpella direttamente la coscienza dell’Occidente. Perché il pericolo più grande non è soltanto la guerra che avanza, ma la convinzione che essa rappresenti ormai un orizzonte inevitabile.

L’allargamento del fronte e le conseguenze per l’Italia

L’attacco rivendicato da Kiev contro navi russe a Bengasi, nel quale hanno perso la vita due soldati libici, assume per questo un significato che va oltre la dimensione militare. Il conflitto smette di essere soltanto una tragedia dell’Europa orientale e proietta la propria ombra sul Mediterraneo. Il segnale di una crisi che tende ad allargarsi, coinvolgendo nuovi attori e altre aree strategiche.

Per l’Italia le implicazioni sono immediate. Dopo le criticità nel Golfo Persico e nel Mar Rosso, anche il Mare Nostrum rischia di essere percepito come un’area insicura per la navigazione commerciale. Una prospettiva che tocca interessi vitali del Paese. Se le grandi compagnie marittime decidessero di evitare questa rotta, i danni per i porti italiani e per l’intero sistema logistico nazionale sarebbero enormi.

L’errore strategico dell’Ue

Anche per questo appaiono sempre più evidenti i limiti della linea perseguita dall’Unione europea. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen continua a sostenere che il sostegno militare a Kiev serva a rafforzare la diplomazia. Eppure gli eventi sembrano raccontare il contrario. Gli arsenali si riempiono, i finanziamenti aumentano, i fronti si allargano e la prospettiva di una soluzione politica continua ad arretrare. La diplomazia armata rivendicata da Bruxelles si sta rivelando un paradosso perché pretende di preparare la pace alimentando le dinamiche che allontanano il negoziato.

Da Washington, intanto, arrivano segnali meno trionfalistici. Il presidente statunitense Donald Trump ha escluso l’esistenza di scadenze prestabilite per la fine del conflitto, riconoscendo implicitamente la complessità di una crisi che non si lascia piegare ai calendari della politica. Dall’altra parte, Mosca continua a ribadire le proprie condizioni e a mantenere aperti canali di interlocuzione con diversi attori europei. Qualunque giudizio si voglia dare, un fatto resta incontestabile. Nessun processo di pace è mai nato dall’ignorare le richieste dell’avversario.

Attacchi visibili e raid invisibili

Nel frattempo lo scontro cambia forma. I droni sono soltanto la manifestazione più visibile di un confronto muscolare che coinvolge reti informatiche, infrastrutture strategiche e sistemi di sicurezza. Le notizie sulla presunta intrusione che avrebbe colpito apparati utilizzati dalla CIA e dall’intelligence statunitense, pur ridimensionate dalle autorità americane, confermano l’intensificarsi della guerra ibrida. Cyberattacchi, sabotaggi e operazioni clandestine alimentano un clima di instabilità permanente e rendono sempre più sottile il confine tra pace e conflitto.

Le parole del Pontefice assumono oggi un valore che trascende la dimensione religiosa. Quando invita a spezzare le catene ideologiche e gli interessi che alimentano le guerre, individua il cuore del problema. Il vero deficit del nostro tempo non è quello degli armamenti, ma della politica. L’Europa sembra aver smarrito la pazienza del negoziato, affidandosi a una logica nella quale la pressione militare finisce per sostituire la diplomazia.

Le armi possono modificare gli equilibri sul campo, congelare una linea del fronte o imporre tregue precarie. Non riescono però a ricostruire la fiducia distrutta, a sanare le fratture tra i popoli né a generare un ordine stabile. La pace resta un’opera politica prima ancora che militare.

Il senso delle parole di Leone XIV

L’appello di Leone XIV risuona con una forza che supera la dimensione religiosa. Servono parole disarmate. Occorrono leader capaci di restituire centralità alla diplomazia, profondità alla politica e dignità al compromesso, che non è una resa ma la più alta forma di responsabilità quando il prezzo dell’intransigenza viene pagato dai popoli.

Il Mediterraneo che torna a inquietarsi, le rotte commerciali minacciate, i cyberattacchi che si moltiplicano, l’Ue che continua a investire sulla logica del riarmo sono segnali che indicano una stessa direzione. Il conflitto sta uscendo dai confini nei quali si pensava di poterlo contenere. Ed è proprio quando la guerra si allarga che diventa più urgente restringere il campo dell’odio e ampliare quello del dialogo. La storia insegna che ogni guerra prima o poi termina attorno a un tavolo negoziale. La differenza sta nel numero delle vittime, delle distruzioni e delle occasioni perdute che si accumulano prima di arrivarci. Ostinarsi ad alimentare la convinzione che la pace possa nascere dall’escalation significa ignorare questa lezione. E quando i leader rinunciano al coraggio del dialogo, non vincono i più forti. Perdono i popoli, perde l’Europa, perde il futuro. A parlare resta soltanto il fragore delle armi. E il suo “linguaggio”, come ricorda il Papa, non ha mai costruito nulla che sia destinato a durare.