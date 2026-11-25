Esteri

Eisenkot promette tre ministeri chiave al partito di Liberman

Ma Golan ha subito congelato le trattative per il nuovo governo

di Elizabeth Costello - 25 Novembre 2026

La notizia di Channel 13: Gadi Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore dell’Idf e leader del neonato partito Yashar! a cui il presidente Herzog ha affidato il mandato di governo, ha siglato un patto di ferro con Avigdor Liberman, il laico di destra a capo di Yisrael Beytenu.

Il prezzo dell’intesa?

Tre dicasteri chiave al partito di Liberman: Difesa, Immigrazione e, soprattutto, la Giustizia. Proprio sulla Giustizia lo scontro aperto. Il ministero era il trofeo più ambito da Yair Golan, leader de I Democratici (l’alleanza di centro-sinistra Laburisti-Meretz), e da diversi fedelissimi di Eisenkot.

Affidarlo agli uomini di Liberman — storico detrattore del sistema giudiziario — viene visto a sinistra come uno sgarbo e un possibile regolamento di conti con la magistratura.

Le trattative o il rebus?

Golan ha subito congelato le trattative. Sarebbe infuriato anche per i sotterranei contatti che Eisenkot sta mantenendo con il Likud del premier uscente Benjamin Netanyahu per un eventuale governo di unità.

Con 48 seggi su 120 nel blocco d’opposizione, la strada per quota 61 resta un rebus. Per evitare la stampella dei partiti arabi, Liberman spinge Eisenkot verso gli ultra-ortodossi di United Torah Judaism.

Eisenkot punta a giurare la prossima settimana con un gabinetto snello. Ma le crepe interne rischiano di far saltare il banco prima del nastro di partenza.