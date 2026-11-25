Cateno De Luca con Alfonso Dolce a Milano
Il Gruppo D&G ha acquisito nel 2024 lo storico Bar Mocambo di Taormina
Solo una pausa della serrata campagna di ScN-Sindaci d’Italia la giornata di Cateno De Luca a Milano con Alfonso Dolce? La recente trasferta del sindaco di Taormina- nelle dichiarazioni – per rafforzare lo sviluppo economico del territorio siciliano. Nel capoluogo lombardo, De Luca ha incontrato Alfonso Dolce, ad di Dolce & Gabbana. Sul tavolo, i dettagli operativi dell’intesa che prosegue dopo l’acquisizione nel 2024 dello storico Bar Mocambo in Piazza IX Aprile a Taormina.
Cosa farà D&G a Taormina?
L’operazione aveva già previsto il subingresso della maison nella gestione del locale, Il progetto iniziale, per coniugare la tradizione della pasticceria locale in uno uno spazio espositivo riservato al retail di lusso del marchio.
Una collaborazione ora estesa alle festività natalizie, con l’allestimento delle luminarie nel centro storico e del grande albero di Natale. Un’intesa cui collaboreranno anche altre eccellenze produttive del territorio.
La strategia per la città sullo Ionio
Per l’amministrazione comunale di Taormina, l’iniziativa rientra nella strategia orientata a favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici. Per il gruppo di moda, legato da tempo alla Sicilia, il consolidamento della propria presenza in una sede di forte richiamo internazionale.
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