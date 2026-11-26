Editoriale

Il letto dei potenti: quando il sesso diventa un affare di Stato

di Laura Tecce - 26 Novembre 2026

Puoi guidare una superpotenza, costruire un impero nella Silicon Valley, manovrare migliaia di miliardi e avere una linea diretta con la Casa Bianca. Puoi piegare i mercati e dettare l’agenda tecnologica globale. Eppure, la vera faglia in cui rischia di crollare tutto non si apre in un consiglio di amministrazione o in una guerra commerciale, ma tra le lenzuola.

Il caso di Jensen Huang, numero uno di Nvidia, è l’ultima plastica dimostrazione di come, a certi livelli, il confine tra alcova e sicurezza nazionale sia pura illusione. Undici giorni di purgatorio dopo lo scandalo delle sue relazioni extraconiugali – inclusa quella con Alice Huang, imprenditrice cinese sospettata di legami con Pechino – e poi il reintegro trionfale tra gli applausi dei dipendenti.

Nel mezzo, centinaia di miliardi di capitalizzazione bruciati e recuperati, e l’intervento diretto di Donald Trump: quando si guida il gigante dei microchip nella guerra fredda tecnologica tra Washington e Pechino, una relazione clandestina smette di essere gossip e diventa un dossier di intelligence e una questione geopolitica.

Ovviamente non tutte le relazioni sono trappole: sedurre un uomo – anche se potente – non è sempre finalizzato a ottenere vantaggi, condizionare una scelta o costruire un ricatto. Ma ai massimi livelli è una possibilità concreta e francamente stupisce, ogni volta, l’ingenuità di uomini abituati a controllare tutto – alleati, flussi finanziari, segreti industriali – che si comportano come se fossero immuni proprio dove sono più “nudi”.

È l’eterna sindrome di onnipotenza: il potere seduce chi lo esercita fino a fargli credere di essere al di sopra delle regole, e la convinzione di essere intoccabili è esattamente ciò che li rende ricattabili. Chi detiene il comando finisce per scambiare la propria impunità per invulnerabilità, abbassando proprio quelle difese che pretende dagli altri. Non è una novità, è una storia vecchia come il mondo.

Lo spionaggio ha un nome antico per questo: honey trap, la trappola del miele. Dal mito di Mata Hari, fucilata nel 1917 con l’accusa di aver sedotto ufficiali alleati per conto della Germania, fino alle ombre della Guerra Fredda, la storia insegna che il fascino può trasformarsi in un’arma letale.

Nel 1963 il ministro della Guerra britannico John Profumo dovette dimettersi per la relazione con Christine Keeler, che nel frattempo frequentava anche un diplomatico sovietico: non fu mai provata una rete spionistica, ma bastò la bugia al Parlamento per far saltare il banco e travolgere l’intero governo conservatore.

Trentacinque anni dopo, dall’altra parte dell’Oceano, Bill Clinton rischiò l’impeachment non per l’adulterio consumato alla Casa Bianca con la stagista Monica Lewinsky, ma per aver mentito sotto giuramento e ostacolato la giustizia. Perché non è mai il sesso in sé a far cadere i potenti, ma la gestione opaca del segreto, il ricatto potenziale, il corto circuito istituzionale che si innesca quando l’interesse privato prevale sul dovere pubblico.

L’Italia, su questo terreno, offre un catalogo perfetto. Il rapporto tra sesso e potere ha avuto in Silvio Berlusconi uno dei suoi casi più emblematici. Le frequentazioni femminili, le “cene eleganti” ad Arcore e a Palazzo Grazioli e le cosiddette “olgettine” hanno alimentato per anni un intreccio di sesso, denaro, visibilità e politica, diventando parte integrante della sua immagine pubblica e condizionando il dibattito istituzionale ben al di là delle assoluzioni giudiziarie.

Diversa ma altrettanto letale la vicenda di Gianfranco Fini e della casa di Montecarlo: una storia opaca tra legami affettivi, parentele acquisite e patrimonio politico-immobiliare che ha polverizzato un’intera leadership. La prova che quando la sfera intima invade lo spazio pubblico, le macerie non restano mai in famiglia.

Fino all’ultimo capitolo della serie, che porta dritto al caso Sangiuliano-Boccia. Una relazione privata che ha finito per inquinare direttamente l’esercizio di un ministero a colpi di incarichi sfiorati, trasferte, accessi ai palazzi e a documenti riservati che hanno esposto le istituzioni a un’inedita fragilità e i protagonisti ad una gogna mediatica senza precedenti.

Un feuilleton a tratti grottesco di cui non sentivamo il bisogno. Sia chiaro: nessuna donna fa cadere un uomo potente, né ogni relazione nasconde una spia, un dossier o un’approfittatrice. Spostare la colpa sul fascino femminile è solo un vecchio alibi autoassolutorio, un comodo capro espiatorio per non ammettere le proprie leggerezze.

Chi esercita funzioni pubbliche non può permettersi zone d’ombra: il potere non anestetizza le debolezze umane, le moltiplica, le rende ricattabili e ne scarica il prezzo sulle istituzioni. La prova definitiva che il punto più vulnerabile di ogni impero non è quasi mai la stanza dei bottoni, ma la camera da letto.

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