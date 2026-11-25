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La leader: per la transizione giustizia senza vendetta

di Askanews - 25 Novembre 2026

Caracas, 25 nov. (askanews) – La leader dell’opposizione venezuelana, Marìa Corina Machado, viene accolta al suo arrivo all’Università Centrale del Venezuela (UCV) di Caracas dalle grida “Libertà! Libertà!” degli studenti; qui terrà un “discorso alla Nazione”. Si tratta del primo evento di massa che vede protagonista Marìa Corina Machado – insignita del premio Nobel per la Pace – dal suo inaspettato ritorno in patria, avvenuto a ottobre dopo dieci mesi di esilio e capace di richiamare grandi folle.

“Per quanto ci attende – ha affermato Machado – possediamo la maturità civica, l’integrità e la forza necessarie a sostenere una transizione che si preannuncia tanto complessa quanto impegnativa estremamente impegnativa. Si tratta di una transizione che mira alla tanto attesa riconciliazione tra i venezuelani: verità senza risentimento e giustizia senza vendetta”