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Sul campione italiano che è stato una leggenda del Chelsea

di Askanews - 10 Novembre 2026

Milano, 10 nov. (askanews) – In anteprima il video di “Zola” singolo dei Materazi Future Club che parla di una leggenda del Chelsea, considerato uno degli attaccanti italiani più forti di sempre. Il brano è contenuto nel loro secondo album The italian job (Woodworm / Universal Music Italia), disponibile dal 6 novembre. Il disco sarà accompagnato da un tour che li vedrà nei principali club italiani e internazionali.

Gianfranco Zola trasferitosi in tempi non sospetti in Inghilterra, quando ancora era difficile trovare un italiano in una squadra inglese, ha vinto tanto ed è autore di gol e giocate meravigliose. Oltre a sue dichiarazioni e frasi di commentatori, spicca l’intervista a sir Alex Ferguson dove ammette il fastidio che provava verso Zola, dato che, anche quando giocava contro il Manchester United, il giocatore si dimostrava sereno e sicuro di sé, portando lo storico allenatore a chiedersi “how can you enjoy playing against United?”. Il brano si apre con un nostro cantato che invita l’ascoltatore all’interno del nuovo album, armonizzando la frase “Roll up for the Italian job” (reference al brano di apertura di Magical Mistery Tour dei Beatles). A livello di sound la strofa si poggia su una linea di basso ruvida e violenta che poi si apre in un ritornello con maggiore spazio, che permette all’ascoltatore di prendere nuovamente fiato per poi rituffarsi nel ritmo incalzante della strofa.