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In Georgia le celebrazioni dell’undicesima Settimana della Cucina Italiana

di Italpress - 5 Ottobre 2026

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – Le celebrazioni in Georgia dell’11 Settimana della Cucina Italiana sono state inaugurate il 3 ottobre, con un evento speciale, una vera e propria festa, piena di emozioni e passione per la cucina italiana, riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco. L’evento di apertura della Settimana, organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Tbilisi e realizzato in collaborazione con What About Georgia, è stato dedicato alla cucina della Puglia, che si contraddistingue per le sue ricche tradizioni gastronomiche e per ricette semplici e genuine. Secondo quanto riferisce una nota dell’Ambasciata sono state due giornate “piene di profumi, sapori e tradizioni” pugliesi. Il 3 e il 4 ottobre, durante l’affollatissima festa della capitale georgiana, Tbilisoba, una delle piazze dello storico centro di Tbilisi si è trasformata in un luogo per celebrare la cucina pugliese e assaporare appieno le prelibatezze della regione italiana famosa per le sue tradizioni culinarie.

“Sono anni ormai che l’Ambasciata d’Italia organizza vari eventi nell’ambito nel progetto promozionale delle Regioni italiane. Quest’anno è stato deciso di celebrare la Settimana della Cucina Italiana all’insegna della cucina della Puglia, rinomata per la lunga e ricchissima tradizione enogastronomica e l’altissima qualità di ingredienti. Regione, dove ogni piatto riflette il territorio e le sue radici”, – ha spiegato l’Ambasciatore d’Italia Massimiliano D’Antuono – “La cucina, che attraverso i sapori narra storie di popoli, territori e tradizioni, è il ponte di dialogo e di incontro tra culture diverse”. L’evento ha offerto ai numerosi ospiti una vera e propria vetrina delle eccellenze gastronomiche italiane e una possibilità unica di assistere alla masterclass di cucina e allo cooking show a cura di Ottavio Giulio Surico, noto chef italiano e titolare dell’Osteria del Borgo Antico di Gioia del Colle.

– foto ambasciata d’Italia a Tbilisi –

(ITALPRESS).