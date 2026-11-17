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Revolut e Unicredit, il paradosso bancario della Ue

Bruxelles sogna di competere su scala globale ma l'Unione resta lontana

di Giovanni Vasso - 17 Novembre 2026

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Avrebbero dovuto metterci Emma Bovary, anziché Maria Callas e Marie Curie, sulle nuove banconote europee. Nessuna, meglio di lei, riflette lo stato attuale dell’Europa. Anzi, dell’Unione europea. Meglio, della Dis-Unione europea. Imbevuta di ideali romantici, frigge d’ambizioni aristocratiche e globali. Però, ogni giorno, la realtà la richiama a un presente di subalternità, di drammatica impotenza. E se ciò succede anche quando si parla di comparto bancario, che per la vulgata poi divenuta sovranista rappresenta il punto cardine (se non l’unico…) delle preoccupazioni brussellesi, vuol dire che la situazione, passando da un genio all’altro, e cioè da Flaubert a Flaiano, è grave ma non è seria. Sono due le notizie del giorno.

Revolut e Unicredit

La prima: i magistrati di Milano hanno commissariato la divisione italiana di Revolut, l’Unicorno del fintech, perché non aveva adeguati controlli anti-riciclaggio. La seconda: UniCredit ha ottenuto il tanto atteso sì “incondizionato” dalla Commissione perché si celebri l’altrettanto atteso matrimonio con Commerzbank, la bisbetica domata. L’una tiene l’altra. Il via libera concesso ad Andrea Orcel arriva con una certa lentezza ma ha un obiettivo dichiarato. Quello, cioè, di accorpare, dare vita a colossi bancari europei che siano in grado di presentarsi da protagonisti sui mercati globali. Creare, insomma, le condizioni affinché nascano giganti finanziari transfrontalieri. Bisogna provare a sfidare Jp Morgan e Goldman Sachs, per tacere delle banche centralizzate cinesi.

Il paradosso europeo

L’Europa, nelle sfide che contano, deve esserci. E sui soldi, dove in teoria saremmo pure piazzati bene, dovremmo iniziare a far sentire tutto il nostro peso. Bene, anzi benissimo. Solo che, a questo punto, subentra la prima notizia di giornata. Il tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per la divisione italiana di Revolut. Sarebbero state accertate operazioni di occultamento di capitali per 76,5 milioni. Sarebbero state rintracciate decine e decine di operazioni border-line. Sarebbe, anzi è stato acclarato, che la banca digitale (che solo in Italia vanta quasi sei milioni di clienti) non aveva gli strumenti adatti per garantire l’efficacia dei rigidi controlli a contrasto del riciclaggio imposti dalle normative italiane.

Quante differenze

Revolut è la punta di diamante del fenomeno fintech, della finanza digitale. Afferisce a una multinazionale che ha sede a Londra e base operativa, con annessa licenza bancaria, in Lituania. Velocità e immediatezza rappresentano la sua leva commerciale: bastano un paio di clic per attivare un conto. L’area baltica è diventata una vera e propria “capitale” europea della finanza digitale. In Italia, però, non funziona così. Ciò che emerge, dunque, è lo iato drammatico di un continente che tutto è fuorché unito. La politica, sia istituzionale che “tecnica”, elabora strategie e fissa obiettivi. La realtà (per non dire gli egoismi) dei singoli Stati membri ne vanificano ogni sforzo. Da un lato c’è Bruxelles (e prima ancora la Bce) che spinge per creare superbanche in grado di dare l’assalto al mondo. Dall’altro ci sono i singoli Paesi membri, ognuno con le sue normative, le sue regole e i suoi (piccoli) obiettivi da perseguire. Anche a discapito degli altri.

Lentezza e burocrazia

Intendiamoci, le norme vanno sempre rispettate. Operare in Italia impone a chi lo fa di rispettare le nostre leggi. Ma sarebbe, davvero, più facile se le regole fossero davvero uguali da Lisbona a Tallinn. E invece, quando si parla di mercato unico dei capitali, rispuntano le linee Maginot che credevamo d’esserci messi alle spalle con la fine della Seconda guerra mondiale. Se ne parla, di regole uniche e valide per tutti, dal 2014. Son passati dodici anni, una pandemia e due guerre o, se preferite la lezione di Papa Francesco, l’insorgere della terza guerra mondiale “a pezzi”, e siamo ancora qui a dibattere, a confrontarci. Diranno, da Bruxelles, che la regolamentazione unica c’è già. Almeno sull’antiriciclaggio e, in particolare, sugli obblighi legati all’adeguata verifica bancaria della clientela. Ed è vero, anzi verissimo. Lo hanno “venduto” alla pubblica opinione come il primo regolamento “direttamente applicabile” in tutti gli Stati membri dell’Ue. Peccato, però, che sia entrato in vigore il 9 luglio del 2024 ma che la sua effettiva applicabilità non sarà attiva fino al 10 luglio del 2027. Termine, questo, che slitta ancora (fino al 2029) per quanto afferisce le società di calcio e gli agenti sportivi. Si capisce, la velocità non è proprio il forte di questa Unione.

La Disunione europea

Anzi, Disunione. Che preferisce procrastinare, differire, allungare e diluire. Pur di mantenere ognuna il suo piccolo pezzetto di sovranità finanziaria. Ventisette autorità di vigilanza in Borsa, per dire. Altrettante (almeno) contro il riciclaggio. E chissà quante altre ancora. Non si rinuncia a tante poltrone e a tante funzioni così facilmente. Eppure, adesso, l’Europa si ritrova a dover correre ma gli Stati membri continuano a perseguire il proprio utile anziché quello di tutti. Il paradosso è che abbiamo le potenzialità per competere sullo scenario globale, ma che non ce lo faremo perché l’Unione (vera) evidentemente non conviene a nessuno. Nemmeno scomodare Mario Draghi è servito a qualcosa. Se non a farlo infuriare, a convincerlo a tornare in sella col Gruppo del Reno. Ma questa è un’altra storia. Se continua così, con Bruxelles che indica una direzione alta e gli Stati membri a fare ostruzione, impegnati a tenersi stretti gli interessi particolari, non potrà finire bene per l’Europa e soprattutto per la Ue. Come non finì bene per il suo (vero) nume tutelare: Emma Bovary.

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