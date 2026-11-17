Cronaca

Parla Sebastiano Visintin, unico indagato per l’omicidio di sua moglie Liliana Resinovich: “Lilly si è tolta la vita, ne sono convinto, ma temo che la verità non verrà mai fuori”

di Nicola Santini - 17 Novembre 2026

Incontro Sebastiano Visintin in una luminosa giornata di sole. Mi trovo davanti a un uomo piccolo e minuto, distante dalle foto proposte nei vari programmi tv in cui lo si vede sorridente in compagnia di Lilly, dove sembra sovrastarla con una figura robusta e corpulenta.

Dall’11 aprile 2025 è l’unico indagato per l’omicidio di sua moglie Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste il 14 dicembre del 2021 e ritrovata cadavere nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni il 5 gennaio dell’anno dopo.

Sono curiosa di sentire i ricordi e le risposte ad alcuni interrogativi che non hanno ancora dato una visione limpida di quanto accaduto quella maledetta mattina.

Sebastiano, come stai? È vero che ti senti isolato dalle persone che avevi vicino?

“È vero che in molti mi hanno lasciato, i parenti e gli amici che avevo in comune con Lilly. Però la loro perdita mi è servita a fare maggiore selezione. Per il resto sono pieno di energia, trascorro le mie giornate con chi mi è vicino, vado in bicicletta e mi mantengo in forma”.

Tu e Lilly siete stati insieme 32 anni, come vi siete conosciuti?

“L’ho incontrata a Gorizia alla mostra di un pittore e mi è piaciuta subito. Avevamo in comune la passione per i viaggi e per lo sport. Andavamo spesso in Grecia, e sognavamo di trasferirci dai miei amici in Brasile. Lei era anche un’atleta. Una volta, per il giornale per cui lavoravo, sono andato a fotografare una corsa impegnativa, per poi scoprire che Lilly era arrivata prima”.

I rapporti nel tempo possono incrinarsi: perché hai negato la storia d’amore tra Lilly e Claudio Sterpin, nonostante le centinaia di messaggi documentati che si scambiavano?

“Indubbiamente Liliana nell’ultimo periodo era cambiata, era strana e le chiedevo che cosa avesse. Mai però avrei immaginato che potesse essere disperata, anche perché lei negava e mi tranquillizzava. A mio avviso, non si è resa conto di quanto fosse presente con Claudio e lui si è fatto un film sul loro futuro, quando in realtà erano solo amici”.

Aveva però fatto delle ricerche online per cercare una nuova casa.

“Lei voleva comprare la casa dove aveva vissuto sua mamma, ma non era riuscita perché le avevano chiesto una cifra troppo alta e questo l’aveva molto demoralizzata. Volevamo insieme una casa più comoda col garage”.

Come hai vissuto questi anni senza di lei?

“All’inizio è stato un trauma, tanto che ho detto diverse cose senza senso. Mi manca tanto e la sogno spesso: l’altro giorno mi sono svegliato con l’odore del caffè e ho pensato che me l’avesse già preparato. Mi faceva trovare sempre la colazione e da allora non ho mai più preso il caffè a casa.

Anche quando è arrivato l’avviso di garanzia sono stato malissimo, non me l’aspettavo. Mi sono ritrovato indagato per omicidio e occultamento di cadavere, con il mio nome su tutti i giornali e nei Tg. La mia consulente Annamaria Casale mi è stata molto vicino nei momenti peggiori e sono felice che mi segua, perché è una persona di spessore. Mi sono ripreso solo un anno fa”.

Il 30 ottobre si è tenuta l’udienza con l’incidente probatorio sulla perizia, perché non ti sei presentato?

“Il mio legale mi ha consigliato di parlare il meno possibile”.

La perizia ha rilevato l’assenza del tuo DNA sui reperti analizzati: il tuo legale Bevilacqua ha detto che questo rafforza la tua estraneità.

“Sì, anche se mi ha riferito che la Procura si ritiene solo parzialmente soddisfatta e incaricherà i tecnici per un riesame”.

Nessun DNA di Liliana sui sacchi che avvolgevano il suo corpo e nessuna impronta digitale. Alla luce di queste novità, dubiti ancora che sia stata uccisa, visto che ritieni si sia suicidata?

“Sono tanti i motivi per cui lo penso: il primo è perché ha lasciato a casa i telefoni e i documenti, ed è uscita velocemente. Sono convinto che con Claudio si sia trovata in un imbuto e abbia deciso di togliersi la vita. Se davvero avesse voluto lasciarmi, ne avrebbe parlato con la cugina o con le sue amiche. Noi stavamo bene insieme e anche le ultime sere uscivamo con i nostri amici, che se la ricordano contenta. Ogni tanto aveva degli alti e bassi, ma andava tutto bene. Ciò che l’ha abbattuta è stato andare in pensione. Ha perso tutti i contatti delle persone con cui credeva di mantenere un rapporto.

Sul luogo del ritrovamento, poi, non ci sono le impronte di nessuno. Penso ci sia andata lei, perché sotto le scarpe c’era il terriccio che nel tempo è stato preso dalla scientifica. Solo successivamente le scarpe sono risultate pulite, ma non è vero che non può aver camminato fin lì. E, a proposito della mancanza di sue impronte sui sacchi, l’umidità le toglie e lei è rimasta lì per tanto tempo. Questa ovviamente è una mia idea, poi tutto può essere”.

La perizia ha rilevato sul giubbotto di Lilly le fibre del maglione giallo che indossavi.

“Se è per questo c’erano anche le fibre dei guanti rossi nella borsa di Liliana, spiegabile perché la sera prima eravamo a cena dai nostri amici e avevo messo nella sua borsa un coltello che avevo portato loro. Quando si vive insieme c’è contaminazione”.

Sei preoccupato per il tuo destino?

“Assolutamente no. Sono tranquillo, anche se nella vita tutto può capitare. Lo vediamo da altri fatti di cronaca con errori giudiziari”.

In chiusura, si giungerà alla verità?

“No. Ci sono stati tanti errori iniziali nelle indagini e si è perso troppo tempo. Le due consulenze medico legali sono l’una l’opposto dell’altra”.

Il sole sta calando e congedo Sebastiano che, da bravo cuoco quale è, dice di volersi cucinare un minestrone.

Il tempo ci ha fatto conoscere in televisione un uomo burbero, a tratti fumantino, che rispondeva anche stizzito a determinate domande.

Ora, ha ceduto il passo a un signore più pacato e sereno, che sembra aver trovato un nuovo equilibrio.

Rimane purtroppo l’amara consapevolezza che non sappiamo ancora perché sia stata strappata alla vita Liliana, una minuta signora di mezza età, che ricordiamo tutti per il suo sguardo colore del mare e l’inconfondibile ciuffo chiaro a incorniciarle il viso.

L’augurio più sentito è quello di giungere finalmente alla verità.

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