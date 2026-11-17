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Turchia, nuovo blitz contro i media d’opposizione: polizia nella sede di Sozcu TV

A un mese dal commissariamento di Halk TV, le autorità turche intervengono contro un'altra emittente critica verso Erdogan

di Enzo Ricci - 17 Novembre 2026

Nuovo affondo del governo turco contro i media vicini all’opposizione. Nelle prime ore del mattino la polizia ha fatto irruzione nella sede di Istanbul di Sozcu TV, una delle principali emittenti considerate critiche nei confronti del presidente Recep Tayyip Erdogan. Durante l’operazione sono stati fermati alcuni dirigenti della società ed è stato nominato un amministratore fiduciario incaricato di assumere il controllo della televisione e delle sue piattaforme digitali. La notizia è stata diffusa dalla stessa emittente attraverso i propri canali social e successivamente confermata da numerose fonti locali e internazionali. Secondo quanto riferito dalla procura di Istanbul, l’inchiesta sarebbe legata ad accuse di finanziamento illecito e a presunti collegamenti con la rete attribuita al predicatore Fethullah Gulen, indicato dalle autorità turche come il responsabile del fallito golpe del 2016.

Il precedente di Halk TV

L’intervento arriva a poche settimane da una misura analoga adottata contro Halk TV, il canale d’informazione più seguito dell’area dell’opposizione. In quell’occasione le trasmissioni furono interrotte e la gestione dell’emittente venne affidata a un amministratore nominato dallo Stato. Con il caso Sozcu TV si amplia ulteriormente il numero delle testate e delle emittenti finite sotto amministrazione fiduciaria negli ultimi mesi, alimentando le accuse dell’opposizione e delle organizzazioni per la libertà di stampa, che denunciano una crescente pressione sui mezzi d’informazione indipendenti.

Le critiche alla stretta sui media

I leader dei principali partiti di opposizione hanno definito il blitz un nuovo attacco al pluralismo e al diritto dei cittadini a ricevere informazioni non allineate al governo. Ankara respinge le accuse e sostiene che le operazioni siano esclusivamente legate a indagini giudiziarie. La vicenda riaccende tuttavia il dibattito sullo stato della libertà di stampa in Turchia, un tema da anni al centro delle critiche di osservatori internazionali e organizzazioni per i diritti civili.

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