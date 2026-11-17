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Papa Leone è tornato: “Spero meno guerre dopo Midterm”

"Mai firmato documenti di rinuncia prima dell'operazione". Il messaggio del Capo dello Stato Mattarella

di Maria Graziosi - 17 Novembre 2026

Papa Leone è tornato e si è concesso, a bordo dell’aereo che lo ha riportato a Roma dall’America Latina, una lunga intervista coi giornalisti. Ha risposto a diverse domande. Una che riporta d’attualità il ricovero. Non ha mai firmato alcun documento di rinuncia nel caso in cui fosse finito in coma durante l’operazione per l’asportazione dell’adenocarcinoma a cui si è sottoposto nelle scorse settimane al Gemelli. Poi ha ribadito di aspettarsi, dopo il verdetto delle Midterm americane, “meno guerre” in giro per il mondo. Ed è tornato a parlare di viaggi. Sarà in Messico, ma non subito. Di sicuro andrà in Corea per partecipare alla Giornata mondiale della Gioventù.

Nessuna rinuncia prima dell’operazione

“Il Diritto canonico ha già diversi punti che interessano questo tema. È nelle mani di Dio, come ho detto prima di essere eletto Papa. Confido in Lui. Eventualmente lo farò, penso. Però per adesso non vedo il bisogno”, ha spiegato Prevost a chi gli chiedeva del documento di rinuncia sub conditione prima dell’operazione.

“Sorpreso di me stesso? No, grazie a Dio”

Il Papa ha poi risposto a chi gli chiedesse se fosse sorpreso per la sua resistenza a così breve distanza dall’operazione per un viaggio, come quello in America Latina, così lungo e difficile. “La verità è che dalla prima settimana – è passato poco più di un mese, come tutto il mondo sa – c’è stato un intervento un pò impegnativo, ma fin dall’inizio il viaggio era già programmato e io volevo portarlo a termine. – ha rivelato – Così, con l’aiuto di Dio e la forza della preghiera – ho ricevuto naturalmente messaggi da parte di tutto il mondo -, e con una certa determinazione che ho, grazie all’aiuto dei medici, ho visto che di fatto era possibile. Non sono al 100%, ma sto abbastanza bene. E poi la resistenza è uno dei doni che il Signore mi ha concesso”.

“Meno guerre”

Poi sugli scenari globali, il Papa è stato chiaro. “Vorrei vedere più capacità di dialogo, costruzione di ponti, riconciliazione, meno polemiche, meno guerra, meno divisione. So che anche questo è un sogno, però so che è possibile”. Dunque ha aggiunto. “Non faccio un commento politico, faccio promozione della Dottrina sociale della Chiesa, con la speranza che alcuni ascoltino. Cerchiamo di promuovere dialogo e la capacità di ascoltare sempre”.

Il bentornato dell’Italia

Papa Leone è tornato dal lungo viaggio apostolico in Sudamerica. Ad accoglierlo, a Roma, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che ha voluto inviargli un messaggio di bentornato e di ringraziamento per gli sforzi, costanti e instancabili, affinché nel mondo si torni a parlare, finalmente, di pace.

Papa Leone è tornato, il messaggio di Mattarella

“Santità, a nome del popolo italiano e mio personale, desidero rivolgerle il più cordiale saluto al rientro dal Suo viaggio in Uruguay, Argentina e Perù”, ha esordito il Capo dello Stato. Che ha aggiunto. “In una fase storica segnata da instabilità, violenza e crescenti iniquità, i Suoi costanti appelli alla pace, al dialogo, alla giustizia e alla tutela della dignità di ogni persona hanno risuonato ben oltre i confini dell’America Latina, aprendo nuovi orizzonti di speranza per tutti gli uomini e le donne di buona volontà”.

Un bagno di folla

“La vastissima partecipazione agli impegni che hanno scandito questo Viaggio Apostolico testimonia il bisogno condiviso. Specialmente tra i giovani. Di una guida sicura in tempi incerti, oltre che un sincero affetto nei Suoi confronti”, ha aggiunto il Presidente della Repubblica. Che ha concluso così il messaggio indirizzato al Pontefice. “Voglia accogliere, Santità, i miei migliori auguri di pieno benessere e di proficua prosecuzione del Suo altissimo Magistero”.

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