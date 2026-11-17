Cultura & Spettacolo

Il valore del pensiero nell’oro di Carla Bruschi

A Milano la mostra "Intelligenza Artificiale"

di Giuseppe Tiani - 17 Novembre 2026

L’oro promette sempre un’età felice. Ma che cosa resterà della felicità umana se delegheremo alle macchine la fatica di pensare? È la domanda che mi sono fatto osservando le opere di Carla Bruschi, all’inaugurazione della mostra milanese “Intelligenza Arteficiale”, conclusasi ieri, 16 novembre.

Alla galleria Il Forte Arte, negli spazi privati del complesso Bagatti Valsecchi, diciotto testate giornalistiche sono sorrette dalle maschere del nostro immaginario collettivo. La mostra, curata da Giorgio Gregorio Grasso, ha accolto galleristi, esperti d’arte, personalità della cultura e del giornalismo. Le opere interrogano il rapporto fra informazione, libertà e coscienza. Nel Quadrilatero milanese, dove si espone il valore delle merci, la mostra invita a riconoscere il valore delle idee. Il fondo oro accoglie la carta fragile dei quotidiani e i protagonisti della fantasia che hanno attraversato intere generazioni. La notizia, destinata a invecchiare in poche ore, entra nello spazio senza tempo dell’arte.

Vittorio Feltri vi ha riconosciuto una difesa della natura artigianale del giornalismo di fronte all’intelligenza artificiale. Andare a vedere, scegliere, assumersi la responsabilità di uno sguardo, rispettando il giudizio dei lettori. Un approccio che invita a riflettere sul destino dell’autore prima ancora che su quello della carta. La figurazione post-pop intreccia la sensibilità concettuale che adopera immagini familiari per incrinarne la familiarità.

Batman legge il Giornale, Paperon de’ Paperoni il Sole 24 Ore, Einstein tiene la Repubblica. Il giornale porta nel quadro la storia, l’eroe vi introduce il mito. La materia dipinta e la pagina incollata conservano la traccia di un gesto umano, la sua irripetibile imperfezione. Il Joker stringe Libero, con il titolo «Elly furiosa col Pd». Il sorriso dipinto del personaggio e la collera annunciata dalla prima pagina compongono un piccolo teatro delle passioni pubbliche.

Non occorre leggervi una caricatura della Schlein, ma il rapporto fra la maschera e un linguaggio che traduce il conflitto politico in emozioni consumate rapidamente. La furia precede le ragioni, la reazione minaccia di sostituire il giudizio. Il Joker, figura del disordine, sembra divertirsi davanti a una politica ridotta a spettacolo permanente.

Il quadro interroga ognuno di noi. Stiamo comprendendo un dissenso oppure consumando l’ennesima rappresentazione della rabbia? Non è una sfumatura, e richiama alla mia memoria la lezione di Pasolini, che pose al centro della sua critica al consumismo la trasformazione dell’uomo attraverso ciò che consuma. Negli Scritti corsari il potere dei consumi plasma desideri, comportamenti e linguaggi, fino a uniformare ciò che gli uomini aspirano a diventare. La lingua partecipa a quella mutazione. Quando le parole si adeguano a un modello imposto, si restringe lo spazio di libertà che l’esperienza umana riesce a esprimere, impoverendo la diversità che popola il mondo.

Nelle opere esposte io leggo una denuncia simmetrica, rivolta al nostro presente. Dopo aver consumato ogni cosa, rischiamo di consumare la facoltà di pensare. Nel tempo che viviamo, le risposte arrivano prima che la domanda maturi, formule e algoritmi precedono l’esperienza umana. È l’omologazione del pensiero del nostro tempo che rischia di radicarsi quanto quella consumistica, specie se ci abitueremo a ricevere pensieri privi d’esperienza e anima elaborati dall’IA, rinunciando a formarne di nostri.

Ma l’intelligenza fredda e inesauribile delle macchine porta con se il contagio dell’impoverimento di chi la interroga. L’“edicola che non chiuderà mai” assume allora un significato inquieto. Non chiude mai perché irreale, sottratta dalla pittura al tempo e alla precarietà delle edicole vere. O l’edicola eterna che può custodire il pensiero umano, ma può anche suggerire il suo inquietante sopravvivere come prodotto, quando si indebolisce l’esperienza viva che lo genera.

Trasferita nell’orizzonte dell’automazione, evoca parole ancora in circolazione, mentre si dirada la presenza di chi le ha vissute con la propria storia. Il fondo oro rende visibile l’ambivalenza. Nel richiamare la luce delle icone sacre, l’oro sottrae all’oblio un materiale povero e deperibile. La carta acquista una dignità che il consumo quotidiano le nega. Il gesto artistico interrompe la sostituzione incessante delle cose e ci obbliga a sostare e pensare.

Dove la tecnologia sollecita una risposta immediata, le opere della Bruschi restituiscono il tempo della domanda. Einstein, con la lingua fuori, riporta l’intelligenza alla sua fisionomia umana e irriverente. Conoscenza significa anche immaginazione, curiosità, contraddizione, esperienza ed errore. La tecnologia amplia queste possibilità, ma diventa rinuncia se le affidiamo il compito di stabilire cosa meriti il nostro dubbio.

Il pluralismo vive di persone capaci di dissentire, non della sola moltiplicazione delle testate. Diciotto giornali possono custodire diciotto sguardi, purché qualcuno continui a esercitarli per informarci della realtà. Il messaggio delle opere, secondo la mia lettura, è che potremmo conservare un’edicola inesauribile e perdere, lentamente, il lettore che la interroga. Carla Bruschi dà all’inquietudine una forma accessibile a tutti senza impoverirla. Forse la rivoluzione del nostro tempo consiste proprio nel restare autori della nostra esperienza, oltre gli algoritmi e la loro promessa di perfezione. La nuova età dell’oro potrà illuminare il futuro. Purché, per farlo brillare, non si spenga il fanciullino di Pascoli che vive in noi e sa ancora guardare il mondo con meraviglia.

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