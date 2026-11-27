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Addio a Juary, il sorriso del calcio nel momento più buio

Addio a un'icona del calcio: mito dell'Avellino in Serie A

di Giovanni Vasso - 27 Novembre 2026

Addio a Juary, il mitico calciatore brasiliano – simbolo del calcio di provincia – che quando segnava ballava attorno alla bandierina del calcio d’angolo. Juary Jorge dos Santos Filho è scomparso ieri all’età di 67 anni a Poços de Caldas, nello Stato di Minas Gerais. La notizia ha fatto subito il giro del mondo. E dal Sudamerica è arrivata in Italia. E in Irpinia, dove ha lasciato di sé un ricordo meraviglioso negli anni indimenticabili e irripetibili dei Lupi in Serie A, è stata accolta con tante lacrime di commozione.

Addio a Juary, icona di un calcio che non c’è più

Arrivò in Italia nell’estate del 1980, che riaprì le porte del calcio italiano agli stranieri. Lo portò qui Antonio Sibilia, vulcanico presidente dell’Avellino che si affacciava a disputare il torneo di Serie A. Gli parlarono bene di quel ragazzino veloce e sgusciante che veniva dal Brasile. Si fidò, nonostante i dubbi: lo vedeva troppo mingherlino, chissà se avrebbe resistito ai colpi, anche proibiti, dei rocciosi difensori di quegli anni. Si rivelò imprendibile. Esordì contro il Brescia, restò due anni in Irpinia. Segnò quattordici gol, sei al primo anno, otto al secondo. Lui, però, divenne un’icona. Perché fu in grado di diventare volto e simbolo di quella squadra capace di regalare, per dirla con Totò, “attimi di dimenticanza” a una popolazione che intanto aveva dovuto subire la tragedia del terremoto.

La danza attorno alla bandierina

Juary esultava danzando. Attorno alla bandierina del calcio d’angolo. Non s’era mai visto prima nel pallone ingessato italiano. Dal Brasile, insieme al talento, portò anche una bella dose di gioia. Divenne davvero un idolo. Al punto che incise persino un singolo “Sarà Così”, pubblicato in 45 giri nel 1981. Dall’Avellino passò all’Inter ma non si ripeté. Quindi tornò in provincia. Prima Ascoli, poi Cremona. Infine lasciò l’Italia. Se ne andò al Porto. Dove divenne l’anima della squadra che seppe riportare il Portogallo in cima all’Europa del calcio. Con i Dragoes nell’87 vinse la Coppa dei Campioni. Fu proprio il suo gol, all’80esimo, a consegnare il trofeo al Porto. Due a uno, in rimonta, contro il Bayern Monaco di Rummenigge, Brehme e Matthaus.

Il ritorno in Brasile

Poi tornò in Brasile fino a rientrare al Santos che ne aveva tenuto a battesimo il talento. Ha lavorato nel calcio fino alla fine. Avellino, e l’Italia, però, Juary non l’hanno mai dimenticato. La gratitudine è qualcosa di profondo. Certi legami non li spezza la distanza. Figuriamoci la morte. Non si tratta solo di essere stato il volto del calcio di provincia, di quel pallone meraviglioso, un sogno a occhi aperti che oggi chi è un po’ più grande non ritrova più nel rutilante mondo del calcio business di oggi. Si è, come diceva il poeta, ciò che ciascuno ha saputo donare. E Juary è stato un sorriso di gioia nel momento più buio di una terra sconvolta dal terremoto. Buon viaggio, Juary. E grazie di tutto.

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