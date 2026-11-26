Salute

Ludopatia, parla il dottor Vittorio Scrimieri: “Servono cure farmacologiche e supporto psicologico”

di Eleonora Ciaffoloni - 26 Novembre 2026

La ludopatia non comincia sempre (o solo) con una perdita economica importante. Spesso il confine tra gioco occasionale e dipendenza si supera gradualmente, quando il desiderio di giocare prende il sopravvento sugli affetti, sul lavoro e sulle responsabilità quotidiane. Riconoscere i primi segnali, superare la vergogna e intervenire tempestivamente diventa fondamentale per affrontare il problema e superarlo. Ne abbiamo parlato con il dottor Vittorio Scrimieri, direttore dell’U.O.S.V.D. Ser.D di Galatina, per approfondire i meccanismi della dipendenza, le possibilità di cura e il ruolo della famiglia nel percorso di cura e di recupero dalla dipendenza.

Quando si può parlare di una vera dipendenza dal gioco d’azzardo? Dov’è il confine tra un passatempo occasionale e una patologia?

“La dipendenza si riconosce soprattutto dalla difficoltà estrema di allontanarsi dal gioco. La persona prova a interrompere, magari ci riesce per qualche giorno, ma poi ricomincia. E spesso le conseguenze sono pesanti: perdite economiche importanti, richieste di denaro a familiari e amici, fino a compromettere interamente lo stipendio. Un altro elemento è la tendenza a minimizzare il problema. Inizialmente si trovano giustificazioni, si pensa che sia stata una circostanza particolare, che la volta successiva andrà diversamente. Nel frattempo, però, si cominciano a trascurare gli impegni quotidiani: il lavoro, la famiglia, la gestione della casa, persino le attività più semplici”.

Non sempre ci sono conseguenze fisiche visibili, quali cambiamenti possono aiutare familiari e amici a riconoscere una situazione di dipendenza?

“Il segnale è soprattutto nel cambiamento della vita quotidiana. Le energie della persona vengono progressivamente assorbite dal gioco, mentre tutto il resto perde importanza. Si trascurano gli affetti, gli impegni lavorativi e le relazioni. Si entra in un circolo vizioso: si continua a giocare per recuperare il denaro perso oppure per ottenere qualcosa che si desidera. Il pensiero finisce per ruotare quasi esclusivamente intorno alla possibilità di giocare, nonostante la persona sia spesso consapevole di stare compromettendo la propria esistenza”.

Quali sono le fasce di popolazione più coinvolte?

“È un fenomeno trasversale. Nell’immaginario collettivo si pensa spesso al pensionato che, dopo essere uscito dall’ufficio postale, si ferma in tabaccheria. Ma esistono anche, ad esempio, liberi professionisti che si ritrovano ad acquistare alla lotteria quotidianamente o persone che giocano online. La differenza è che, quando si sviluppa una vera dipendenza, le somme diventano importanti e possono compromettere l’intera situazione economica, soprattutto se quella persona è l’unica a lavorare in famiglia”.

La dipendenza può accompagnarsi anche ad altri disturbi psicologici?

“Sì, può esserci una comorbilità con disturbi depressivi o di personalità. Possono essere presenti anche ansia, abuso di alcol o una vera e propria doppia dipendenza. Questi fattori concorrono al quadro clinico, ma non sono necessariamente determinanti. La ludopatia può proseguire anche quando vengono trattati gli altri disturbi. Alla base possono esserci inquietudini, instabilità emotiva, esperienze traumatiche o difficoltà personali. Il gioco diventa una forma di anestesia rispetto ai problemi della vita, un modo per staccare la spina. Ma, con il tempo, rischia di trasformarsi nell’unica esperienza che conta”.

È possibile uscire dalla dipendenza? Quali sono i percorsi terapeutici possibili?

“Sì, soprattutto quando esiste una rete di sostegno sul territorio. Se la situazione è molto grave può essere necessario l’inserimento in una struttura residenziale o in una comunità che si occupi di dipendenze. In altri casi si può intervenire attraverso un trattamento psicologico o psicoterapeutico, coinvolgendo anche la famiglia e le persone significative per il paziente. È importante che non venga lasciato solo: familiari e amici possono accompagnarlo alle visite, sostenerlo nelle attività e contribuire a costruire una rete di sorveglianza e vicinanza affettiva. Si cerca inoltre di indirizzarlo verso associazioni e realtà che possano aiutarlo a recuperare una quotidianità”.

Le strutture disponibili sul territorio sono sufficienti e adeguatamente attrezzate per affrontare questa specifica dipendenza?

“In Italia esistono comunità residenziali che si occupano di dipendenze, ma non sono tutte specializzate nel gioco d’azzardo. Il meccanismo della dipendenza, tuttavia, è molto simile a quello delle sostanze: i circuiti neurobiologici coinvolti sono sostanzialmente gli stessi. Per questo anche una struttura che tratta le dipendenze da sostanze può offrire un percorso utile a un paziente ludopatico. In Puglia, per esempio, alcune comunità si stanno riorganizzando per creare moduli specifici di accoglienza. Rimangono però difficoltà burocratiche e organizzative: attualmente, per alcune situazioni, non è possibile ricorrere a strutture specializzate fuori regione e bisogna fare riferimento a quelle presenti sul territorio”.

Sul piano clinico cosa si può fare?

“Il meccanismo neurobiologico è simile a quello delle dipendenze da sostanze: che una persona assuma una sostanza o reiteri un comportamento di gioco, i circuiti coinvolti sono gli stessi. Per questo la risposta terapeutica deve muoversi su due binari paralleli. Da una parte c’è il trattamento farmacologico, che interviene sulle alterazioni biochimiche; dall’altra il lavoro psicologico, necessario per affrontare inquietudini, frustrazioni e traumi che possono aver contribuito allo sviluppo della dipendenza. Non basta dire a una persona di smettere, ricordarle che ha una famiglia o chiederle di sforzarsi. La forza di volontà da sola non è sufficiente: il paziente deve essere aiutato sia sul piano farmacologico sia su quello psicologico”.

Nonostante le possibilità di cura, molti pazienti faticano ancora a chiedere aiuto. Quanto pesa lo stigma sociale e quanto ritarda l’accesso ai servizi?

“Non è semplice. Sono pochi i pazienti che arrivano autonomamente a chiedere una consulenza, magari perché hanno una maggiore consapevolezza o riescono a superare la vergogna. Nella maggior parte dei casi è un familiare a intervenire, spesso il coniuge. Esiste ancora uno stigma sociale legato a queste richieste di aiuto e questo può ritardare l’accesso alle cure”.