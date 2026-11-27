Tecnologia

Intelligenza artificiale, la sfida di un futuro responsabile tra informazione e cybersecurity

di Roberta Rizzo - 27 Novembre 2026

L’intelligenza artificiale può programmare, elaborare informazioni, individuare minacce informatiche e trasformare interi settori produttivi. Ma non può assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. È da questa consapevolezza che nasce la necessità di governare una rivoluzione tecnologica destinata a cambiare il rapporto tra cittadini, imprese e istituzioni.

Se ne è discusso ieri, 26 novembre, a Roma, in occasione del convegno “Intelligenza Artificiale: Il Futuro Responsabile – Etica, diritto e cybersecurity nell’era delle macchine intelligenti”.

L’appuntamento ha riunito esponenti del mondo accademico, istituzionale, imprenditoriale e dell’informazione. Tre i principali ambiti di confronto: formazione, editoria e sicurezza informatica. Al centro del dibattito, la necessità di coniugare le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica con la tutela dei diritti, la sicurezza dei dati e la centralità dell’essere umano.

Intelligenza artificiale, Pistilli: “Il rischio della delega silenziosa“

Ad aprire il dibattito è stato Stefano Pistilli, di SiliconDev Group, che ha spiegato il significato simbolico dell’impronta digitale scelta per rappresentare l’evento.

“Non abbiamo scelto la classica faccia robotica, non abbiamo scelto il classico computer, la classica scritta AI, abbiamo scelto un’impronta. Un’impronta perché è il simbolo che contraddistingue l’umano rispetto alla macchina”.

Un’immagine che richiama il valore della responsabilità individuale, soprattutto quando le decisioni vengono affidate agli algoritmi.

“Si parla sempre di cosa l’intelligenza artificiale sa fare. Non diciamo mai cosa l’intelligenza non sa fare. Non risponde alle conseguenze”, ha sottolineato Pistilli.

Il rischio è quello che ha definito una “delega silenziosa”: accettare il risultato prodotto da una macchina, rinunciando progressivamente alla capacità di giudizio. Un atteggiamento che può avere conseguenze significative, dalla selezione del personale alla gestione degli allarmi di sicurezza informatica.

Secondo Pistilli, la formazione deve quindi andare oltre la semplice conoscenza dei nuovi strumenti tecnologici. Occorre insegnare a utilizzarli consapevolmente, mantenendo il controllo sulle decisioni.

Lo stesso principio vale per il mondo dell’editoria, dove la produzione dei contenuti ha costi sempre più bassi, ma la firma, l’autorevolezza e la responsabilità di chi informa continuano a rappresentare un valore imprescindibile.

Martina Lascialfari: “La sfida è gestire la transizione digitale”

Il rapporto tra intelligenza artificiale, formazione e occupazione è stato al centro dell’intervento di Martina Lascialfari, direttrice del Fondo per la Repubblica Digitale, che ha evidenziato le criticità del sistema produttivo italiano.

Secondo i dati illustrati durante il convegno, l’Italia occupa il diciottesimo posto per adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle imprese. A preoccupare è soprattutto il divario tra le grandi aziende, dove l’utilizzo dell’AI raggiunge circa il 53%, e le piccole e medie imprese, dove la percentuale scende al 16%.

Tra i principali ostacoli figurano la carenza di competenze qualificate, l’incertezza normativa e le difficoltà nella gestione dei dati.

“Il vero valore aggiunto è che ci dovrebbe far rivedere i processi interni, per poi applicare l’intelligenza artificiale”, ha spiegato Lascialfari, sottolineando come l’innovazione non possa prescindere da una trasformazione dei modelli organizzativi.

Particolare attenzione è stata riservata alle conseguenze sul mercato del lavoro. Con una disoccupazione giovanile intorno al 20%, quasi due milioni di NEET, giovani che non studiano e non lavorano, e un’occupazione femminile ancora insufficiente, il rischio è che la rivoluzione tecnologica amplifichi le disuguaglianze già esistenti.

“C’è da gestire la transizione, è fondamentalmente come affrontiamo quello che succede alle persone mentre le cose cambiano”, ha dichiarato la direttrice.

A destare preoccupazione è anche la progressiva automazione delle mansioni di ingresso nel mondo del lavoro, attraverso le quali i giovani hanno tradizionalmente acquisito esperienza e competenze professionali.

In questo scenario si inserisce l’attività del Fondo per la Repubblica Digitale. Nato nel 2022, con una dotazione complessiva di 220 milioni di euro, il Fondo ha sostenuto circa 210 progetti sul territorio nazionale, rivolti soprattutto alle categorie più fragili.

L’obiettivo è garantire percorsi gratuiti di formazione digitale, favorire l’inserimento lavorativo e accompagnare la riqualificazione dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di sostituzione attraverso l’automazione.

La sfida, dunque, non è soltanto comprendere quanti posti di lavoro l’intelligenza artificiale creerà o cancellerà, ma impedire che il progresso tecnologico lasci indietro una parte della società.

Mario Sechi: “Quello che morirà sarà il cattivo giornalismo“

Particolarmente significativo l’intervento di Mario Sechi, direttore dell’Agenzia Dire, che ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale nelle redazioni, respingendo le previsioni più pessimistiche sul futuro della professione.

Per Sechi, rinunciare all’utilizzo dell’AI nel giornalismo sarebbe come pretendere di “non utilizzare il trattore in agricoltura”. La tecnologia rappresenta un’evoluzione degli strumenti di lavoro, non necessariamente la fine del mestiere.

“Non morirà il giornalismo, la domanda di giornalismo è in costante aumento, la domanda di buono, ottimo giornalismo è enorme. Quello che morirà sarà il cattivo giornalismo”, ha dichiarato.

A essere messo in discussione, secondo il direttore, è soprattutto il modello economico sul quale si è sviluppata l’informazione negli ultimi decenni. Una crisi che coinvolge la carta stampata e che potrebbe interessare sempre più anche i siti generalisti.

Diversa, invece, la prospettiva delle agenzie di stampa, destinate secondo Sechi a conservare un ruolo strategico in quanto fonti primarie dell’informazione.

L’intelligenza artificiale potrebbe inoltre liberare i redattori dalle attività ripetitive, consentendo loro di dedicare maggiore attenzione alle inchieste, all’approfondimento e alla ricerca delle notizie.

Il valore del giornalista nell’era degli algoritmi

La vera differenza tra uomo e macchina, secondo Sechi, rimane nella capacità di osservare la realtà, coglierne i dettagli e raccontarla attraverso l’esperienza diretta.

Un algoritmo può elaborare una notizia, ma non può sostituire il cronista sul luogo di un avvenimento, osservare le dinamiche di un’aula parlamentare o cogliere le sfumature di un incontro istituzionale al quale non ha assistito.

Restano inoltre immutate le regole fondamentali del giornalismo: chi, cosa, dove, quando e perché.

Sechi ha ricordato come la crisi dell’editoria preceda di molti anni l’avvento dell’intelligenza artificiale. A modificare profondamente le abitudini dei lettori sono stati anche la diffusione degli smartphone e il cambiamento dei consumi informativi.

Nonostante le difficoltà, il direttore guarda con entusiasmo alla trasformazione in corso, paragonandone la portata storica all’invenzione della stampa di Gutenberg.

“È un periodo meraviglioso per fare questo mestiere”, ha affermato, evidenziando le opportunità offerte dai cambiamenti tecnologici, geopolitici e culturali della contemporaneità.

“Il futuro sarà sicuramente incredibile, meraviglioso, sfidante, pauroso, ma bello come non mai per chi ha coraggio e voglia di accettare le sfide della contemporaneità”.

Cybersecurity, l’intelligenza artificiale al servizio della sicurezza

Un altro tema centrale del convegno è stato quello della cybersecurity e della protezione dei sistemi informatici.

L’intelligenza artificiale rappresenta una risorsa preziosa per individuare vulnerabilità, analizzare grandi quantità di dati e riconoscere potenziali minacce. Tuttavia, il suo impiego apre ulteriori interrogativi sulla sicurezza e sull’affidabilità delle decisioni automatizzate.

Affidarsi completamente agli algoritmi, senza un’adeguata supervisione umana, può infatti generare nuovi rischi. La prevenzione, il monitoraggio e la formazione diventano quindi elementi fondamentali per costruire un sistema di difesa efficace.

La sfida consiste nel trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica, tutela dei dati e responsabilità individuale. Non si tratta soltanto di sviluppare strumenti sempre più sofisticati, ma di garantire che il loro utilizzo avvenga all’interno di un sistema capace di tutelare cittadini, imprese e istituzioni.

Intelligenza artificiale, l’uomo al centro del cambiamento

La rivoluzione tecnologica pone interrogativi anche sul futuro dell’occupazione e sulla capacità delle istituzioni di accompagnare il cambiamento. La formazione delle nuove generazioni, l’aggiornamento delle competenze professionali e la definizione di regole capaci di tenere il passo dell’innovazione rappresentano questioni determinanti.

Dal convegno romano emerge dunque una sfida che non è soltanto tecnologica, ma profondamente culturale. L’intelligenza artificiale non deve diventare un alibi per rinunciare alle proprie responsabilità, né uno strumento capace di accentuare le disuguaglianze sociali. Il futuro dipenderà dalla capacità dell’uomo di governare questa trasformazione senza rinunciare al pensiero critico, alla libertà di giudizio e alla responsabilità delle proprie azioni.

Perché una macchina può generare una risposta, ma la responsabilità di trasformarla in una decisione resta umana.