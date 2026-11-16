Tecnologia

Ombre e fiamme nei cieli della Florida: cosa è accaduto al razzo di Amazon?

La conquista dello spazio resta una sfida spietata in cui neppure i colossi industriali possono dare nulla per scontato.

di Daniel Walker - 16 Novembre 2026

Lo spazioporto di Cape Canaveral sembrava la cornice ideale per il successo annunciato del razzo di Amazon. Così, dopo nove mesi di pausa e snervanti rinvii tecnici risolti a pochissimi secondi dallo zero, il titanico razzo Vulcan della United Launch Alliance si era alzato in volo ruggendo verso il cielo azzurro.

Cosa trasportava il razzo?

Protetto nel suo cono di carico viaggiava un tesoro tecnologico di primaria importanza. Al suo interno, quaranta satelliti d’avanguardia dedicati alla rete Amazon Leo. Vettori progettati per rivoluzionare la connettività globale e sfidare direttamente la costellazione Starlink.

Nei primissimi minuti d’ascesa, i sei potenti booster a propellente solido solcavano l’atmosfera lasciando una scia di fuoco. E ogni parametro di traiettoria appariva impeccabile.

Tuttavia, quando lo stadio principale ha ceduto il passo allo stadio superiore Centaur, la narrazione si è drammaticamente spezzata.

A circa dieci minuti dal decollo, un’anomalia inaspettata ha fatto calare il silenzio sui sistemi di telemetria. E ha condannato il carico utile segnando la prima perdita totale di una missione. La prima, nella ventennale storia della joint venture tra Boeing e Lockheed Martin.

Cosa è accaduto davvero lassù?

Le squadre di ingegneri analizzano minuziosamente ogni frammento di dato per identificare il guasto- E l’episodio riafferma una verità affascinante. La conquista dello spazio resta una sfida spietata in cui neppure i colossi industriali possono dare nulla per scontato.

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