Un Van Gogh da record: chi lo ha comprato?
E' stato battuto all'asta da Sotheby's a New York per la cifra record di 190,4 milioni di dollari
Asta da record a New York: un Van Gogh aggiudicato a 190,4 milioni di dollari. Il capolavoro ha segnato una pagina storica nel mercato dell’arte.
Un Van Gogh da record: dove?
Il dipinto Châtaigniers en fleurs (Castagni in fiore), realizzato nel 1890 ad Auvers-sur-Oise poche settimane prima della morte dell’artista, un capolavoro. Battuto all’asta da Sotheby’s a New York per la cifra record di 190,4 milioni di dollari (165 milioni di martello più le commissioni) segna una svolta nel mercato.
E’ il prezzo più alto mai pagato per un dipinto del pittore?
La transazione rappresenta il prezzo più alto mai pagato per un’opera del pittore olandese. E supera il precedente primato di 117,2 milioni stabilito nel 2022 da Verger avec cyprès. Si consacra inoltre come la seconda aggiudicazione più cara nella storia di Sotheby’s e la quarta in assoluto nella storia delle aste d’arte.
Chi lo ha comprato?
L’opera è stata acquisita dal noto gallerista William Acquavella. La vendita, legata alla storica collezione argentina Blaquier-Arrieta, solo dopo un accordo di restituzione dell’ultimo minuto raggiunto con gli eredi dell’editore ebreo tedesco Samuel Fischer.
La tela era stata ceduta dalla famiglia Fischer nel 1936 a seguito delle persecuzioni naziste e delle tasse di fuga imposte dal regime.
L’intesa ha riconosciuto ufficialmente la storia e le sofferenze della famiglia Fischer, consentendo al capolavoro di passare a una nuova generazione di collezionisti.
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