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Spari nell’Alto Adriatico, quarant’anni dalla tragedia e la storia dimenticata di Bruno Zerbin

Un mare conteso, un delitto rimasto impunito e un giovane pescatore dimenticato nel tempo.

di Gianluca Pascutti - 19 Novembre 2026

@ANSAfoto

Oggi 19 novembre ricorre il quarantesimo anniversario della morte di Bruno Zerbin, una delle pagine più tristi del confine orientale. La vicenda del giovane pescatore di Grado torna al centro della memoria collettiva, nel ricordo di un dramma umano rimasto per troppo tempo ai margini della cronaca nazionale.

Un mare conteso in un anno storico

Il 1986 fu un anno segnato da forti tensioni internazionali e da eventi epocali. Il mondo assisteva sconvolto al disastro nucleare di Chernobyl e al lancio dei missili libici verso Lampedusa. Mancavano soltanto tre anni alla caduta del Muro di Berlino e cinque allo scioglimento definitivo della Jugoslavia. In quel clima da Guerra Fredda, l’intero Alto Adriatico rappresentava un confine marittimo estremamente delicato e conteso. Pochi giorni prima della morte di Zerbin, un altro peschereccio partito da Grado subì una grave intimidazione. Una motovedetta jugoslava aveva infatti esploso diversi colpi di mitragliatrice contro l’imbarcazione friulana.

L’agguato in mare aperto

La mattina del 19 novembre 1986 segnò per sempre la comunità marinara isolana. Bruno Zerbin aveva ventiquattro anni e lavorava duramente per mantenere la famiglia dopo la scomparsa del padre. Il giovane navigava a bordo del motopeschereccio Aurora insieme ad altri tre membri dell’equipaggio. L’imbarcazione rientrava verso Grado dopo una notte di pesca nel Golfo di Trieste. Al largo di Salvore, vicino alla costa istriana, il peschereccio venne improvvisamente intercettato. Una motovedetta jugoslava, la Milica 44, raggiunse la barca italiana in piena navigazione. Dalle armi di bordo partirono subito diverse raffiche di mitra contro lo scafo. Bruno Zerbin rimase mortalmente ferito durante quell’azione improvvisa.

Il giallo delle acque territoriali e la giustizia negata

Dopo l’attacco esplose un duro scontro diplomatico tra Roma e Belgrado. All’epoca mancavano i moderni sistemi satellitari per stabilire la posizione esatta delle navi. I marinai calcolavano la rotta affidandosi soprattutto ai tradizionali riferimenti visivi lungo la costa. L’equipaggio superstite sostenne con fermezza di trovarsi dentro le acque territoriali italiane. Le autorità jugoslave respinsero ogni accusa, fornendo una versione totalmente opposta. La morte del ragazzo arrivò in Parlamento e portò alla convocazione ufficiale dell’ambasciatore jugoslavo. Sul piano giudiziario, il comandante della motovedetta ricevette una condanna a quindici anni di carcere. Tuttavia, quel verdetto rimase soltanto sulla carta e l’uomo non scontò mai un giorno di pena. Alla madre, alle due sorelle e alla fidanzata non giunse mai alcun risarcimento.

Il silenzio attorno alla famiglia

Per decenni il lutto di Bruno Zerbin è rimasto chiuso dentro i confini della sua isola. Le cronache del tempo diedero pochissimo spazio al dolore silenzioso delle donne della sua famiglia. Grado ha custodito questa ferita aperta come una memoria intima e dolorosa. Ricordare oggi quei fatti restituisce dignità a un ragazzo morto semplicemente mentre lavorava.

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