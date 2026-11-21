Cronaca

Gianni De Gennaro trovato morto. Meloni scioccata. Il fratello di Borsellino: “La Procura lo ha istigato al suicidio. Se non si è trattato di altro”

Era al centro dell'inchiesta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D'Amelio. Il 1 dicembre si sarebbe dovuto presentare davanti al Riesame. Le reazioni di La Russa, Fontana, Mantovano, Salvini, Tajani, Piantedosi, Casini, Calenda, Cirielli, Renzi, Conte, Monti, Verini, Li Gotti

di Ernesto Ferrante - 21 Novembre 2026

L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro è stato trovato morto nella sua casa di campagna. Secondo le prime informazioni riportate da diverse fonti, l’ex prefetto e già vertice dell’intelligence italiana si sarebbe sparato nella sua casa di campagna a Montiano, frazione del comune di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto. A dare l’allarme sarebbero stati i familiari, preoccupati perché non riuscivano a contattarlo.

La notizia arriva a pochi giorni dagli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta che vedeva De Gennaro indagato per presunti depistaggi nell’ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Nei giorni scorsi i magistrati avevano chiesto una misura cautelare nei suoi confronti, richiesta respinta dal gip e successivamente impugnata davanti al Tribunale del Riesame.

L’ex dirigente di Polizia il prossimo 1 dicembre si sarebbe dovuto presentare davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta. La procura nissena, dopo il rigetto della richiesta di arresto da parte del gip, aveva presentato ricorso e si sarebbe dovuto discutere proprio il 1 dicembre.

Figura centrale della sicurezza italiana degli ultimi decenni, De Gennaro aveva legato il proprio nome alla lotta alla criminalità organizzata, alla guida della Polizia di Stato e successivamente dei servizi di intelligence. La sua morte apre ora nuove interrogativi su una delle vicende giudiziarie più delicate e controverse legate alle stragi mafiose degli anni Novanta.

Le reazioni

“Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro. Esprimo il mio cordoglio

e la mia vicinanza al fratello, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Mi ha sconvolto la notizia della morte di Gianni De Gennaro anche perché, pur non frequentandolo assiduamente, lo conoscevo da tanti anni. Se devo esprimere un giudizio su questa vicenda, dico che dovremmo ricordarci sempre che si è innocenti fino alla condanna definitiva e vivere più intensamente questo principio costituzionale. Ho un aneddoto che me lo fa ricordare con un sorriso. Quando ero, credo, capogruppo di Alleanza Nazionale alla Camera, durante un convegno mi prestò una penna d’oro che, per sbaglio, tenni con me. Me ne accorsi soltanto una volta arrivato a casa. Gliela rimandai accompagnandola con un biglietto sul quale avevo scritto: “Solo io potevo rubare una penna al Capo della Polizia”. Lui mi ringraziò con un altro bigliettino e mi regalò un’altra penna”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato.

“Esprimo cordoglio per la tragica scomparsa di Gianni De Gennaro”. Lo dice il presidente della

Camera dei deputati Lorenzo Fontana. “Ai suoi familiari e a quanti hanno lavorato al suo fianco rivolgo la mia vicinanza. Ricordo il suo lungo servizio nelle istituzioni. Una vicenda drammatica che richiama una riflessione sulla necessaria prudenza nei giudizi e sul rispetto della dignità di ogni persona”.

“Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell’Italia”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

“Sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato, vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano. Un pensiero alla sua famiglia e alle tante persone che lo stimavano e che gli hanno voluto bene”. Così il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini.

“Era un servitore dello Stato, un grande poliziotto, ha servito le istituzioni per tutta la vita. Indipendentemente da quelle che sono le indagini che lo riguardavano, credo che in un Paese libero, democratico e civile i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori da queste. E se ci deve essere una condanna, questa la deve decidere il giudice chiamato a pronunciare la sentenza. Non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata. Questo non è giusto, non è da Paese civile. Purtroppo De Gennaro non è l’unica vittima di processi che si sono fatti fuori dei tribunali”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“La morte di Gianni De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti. Piangiamo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell’Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi. Alla moglie Carla, ai suoi figli, al fratello Andrea oggi viene dedicato l’abbraccio di tutte le donne e gli uomini del ministero dell’Interno che ne hanno conosciuto serietà, competenza e dedizione”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Gianni De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace”. Così il leader di Azione Carlo Calenda.

“Al netto della vicenda credo che sia un’occasione ancora importante per riflettere sul sistema anche a distanza di anni, di mettere la gogna le persone”. Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli.

“Gianni De Gennaro è morto. Gli uomini delle istituzioni dovrebbero riflettere sul fatto che oggi gli unici a brindare saranno i mafiosi”. Lo dice Pier Ferdinando Casini.

“La notizia della morte di Gianni De Gennaro “è decisamente sconvolgente per i tanti di noi che lo hanno conosciuto e che sanno chi era. Se io dovessi immaginare un volto che interpreta il Deep state penso a lui. E’ una scomparsa tragica, ci sarà tempo e modo per capire e valutare. Oggi è il momento della pietas e del cordoglio”. Così il leader di Iv Matteo Renzi.

“Oggi è il giorno del silenzio e del rispetto umano. La morte dell’ex capo della Polizia lascia tutti sgomenti. Il nostro cordoglio ai suoi familiari. Ci saranno tempi e modi per entrare nel merito di quanto sta accadendo”. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

“Sono sconvolto e profondamente addolorato. De Gennaro se n’è andato dopo una vita dedicata al servizio dello Stato in posizioni di alta responsabilità, che gli sono valse la stima e il riconoscimento delle autorità istituzionali e politiche, al di là delle posizioni di parte. Sono vicino con affetto ai familiari in questo terribile momento”. Così il senatore a vita Mario Monti.

“La notizia del suicidio del dottor De Gennaro è sconvolgente e inquietante. Nei giorni scorsi avevamo parlato di un clima opaco, di rischi di destabilizzazione di diversi organismi e personalità che in passato ed ancora oggi hanno svolto e svolgono ruoli importanti nel contrasto alla criminalità organizzata. Una cosa è stata destabilizzata: la vita umana di una personalità che ha servito lo Stato”. Lo ha detto Walter Verini, capogruppo Pd in Commissione Antimafia, a margine del convegno delle Camere Penali in corso a Perugia.

“Salvatore Borsellino – aggiunge Verini – ha dichiarato molto duramente e non possiamo possedere riscontri alle sue parole. Ma una cosa appare certa e la ribadiamo: modalità molto discutibili della conduzione di certe inchieste da parte della Procura di Caltanissetta in questi anni e recentemente, e l’uso politico strumentale che di queste si è fatto anche in Commissione Antimafia, hanno creato un clima tossico, pericoloso. Qui si è innestata una campagna anche mediatica violenta che ha massacrato, come ha detto Luciano Violante, Gianni De Gennaro”.

Il fratello di Borsellino: “Da Procura istigazione al suicidio. Se non si è trattato di altro”

“La morte di De Gennaro, a mio avviso, vede la Procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio. Si tratta di un’inchiesta che non era di competenza di questa Procura ma, semmai, della Procura di Palermo. Si è trattato di un’iniziativa messa in campo per togliere delle responsabilità ai Ros e ai Servizi segreti sulla sparizione dell’agenda rossa. Per spostare quindi l’attenzione sulla Polizia”. Lo ha detto all’Ansa Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo.

“Nei giorni scorsi non mi sono espresso, sulla vicenda che riguardava l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, perché a mio avviso si trattava di una storia troppo oscura e non mi sentivo di dare dei pareri in merito. Lui si è suicidato perché le accuse a lui rivolte erano sicuramente infondate. Quindi, si tratta di istigazione al suicidio. Sono notizie sconvolgenti. Inoltre, quando si parla di suicidi del genere, bisogna vedere se effettivamente si è trattato di suicidio o se si è trattato di altro. Questo potrà dirlo la

Salvatore Borsellino precisa all’Ansa ciò che pensa: “La responsabilità sulla sparizione dell’agenda rossa, in ogni caso, è dei Ros non della polizia – ha proseguito -. Alla polizia è arrivata quasi sicuramente una borsa vuota: l’agenda era già stata prelevata prima dai Ros. Si è trattato di un’inchiesta portata avanti per spostare le responsabilità sulla polizia e toglierle ai Ros. Nell’inchiesta inoltre, per come era stata impostata, così come è stato detto anche dal gip, non c’era nessun riferimento alla sparizione dell’agenda rossa, che in ogni caso, resta il nodo fondamentale sulla strage di via D’Amelio e sulla quale invece la Procura di Caltanissetta non ha fatto, fino ad oggi, abbastanza. Più che andare a perquisire le case dei morti, come è stato fatto con Tinebra e La Barbera”.

Li Gotti: “No a funerali di Stato ove ci sono vipere complici di suicidio. E tacciano i Borsellino”



“Mi auguro che non si facciano i funerali di Stato, perché nelle istituzioni ci sono i complici di questo suicidio, ci sono le vipere e oggi assieme ai mafiosi brinderanno anche uomini delle istituzioni. Io so chi brinderà, ma non lo dico…”. Così, all’Adnkronos l’avvocato Luigi Li Gotti, legale storico di alcuni collaboratori di giustizia che negli anni Novanta incontrò spesso l’ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro.

Li Gotti si dice “sconvolto” dal suicidio. E se la prende anche con i figli di Paolo Borsellino. “Stessero zitti…”, riferendosi alle dichiarazioni rilasciate oggi da Manfredi Borsellino all’Adnkronos “Se ne va un altro pezzo di verità…”. “Una frase infelicissima”, dice Li Gotti. “Anche la figlia di Borsellino che nei giorni scorsi ha detto ‘Ora De Gennaro dica la verità. Basta, stiano zitti”, sottolinea il legale. Non risparmia stoccate nemmeno alla Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, che ha indagato De Gennaro per depistaggio. “Lo hanno massacrato- dice – non credo che lo abbiano istigato al suicidio come dice Salvatore Borsellino ma certo lo hanno massacrato”. E poi, sussurra: “Sono sconcertato…”.

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