Politica

Lagarde apre la campagna elettorale sotto il segno dell’eurosovranismo

L'ultimo discorso alla Bce, il primo come candidata alle presidenziali in Francia dove sfidare l'ex pigmalione Villepin

di Martino Tursi - 21 Novembre 2026

Christine Lagarde ha aperto la sua campagna elettorale. Tra una lacrima e tanta, troppa, auto-celebrazione. “Servono leader che credano alla Ue e che si battano per lei”, ha sentenziato. Avrà parlato a sé stessa di sé stessa. Lanciando contemporaneamente il primo siluro a Marine Le Pen. Lei, Marine, è sovranista in senso nazionale e non ne può più di Bruxelles. Christine è sovranista in senso Ue non ne può più degli Stati Uniti: inaugura l’euro-sovranismo.

Lagarde apre la sua campagna

Tra un’ammissione di colpa e l’altra, Lagarde ha tracciato un bilancio naturalmente fin troppo indulgente del suo mandato all’Eurotower. Ammette il fallimento sull’obiettivo del mercato unico europeo. Mai raggiunto anzi, nemmeno sfiorato. Si augura, però, di aver lasciato istituzioni europee più forti. Cosa, francamente, difficile. Sia dal punto di vista istituzionale che pratico. La Bce non ha di certo ampliato il suo mandato, che rimane inchiodato alla lotta all’inflazione e basta. L’Ue, e lo ha detto proprio Lagarde, non è stata capace di superare gli egoismi sulle cose che contano. Lagarde è tornata a dire che l’euro deve rafforzare il suo ruolo internazionale. Cioè guadagnare terreno sul dollaro e sullo yuan. Difficile quando, fuori dai tuoi confini, conti quanto il due di coppe se la briscola è a bastoni.

“Ve lo avevamo detto”

L’autoassoluzione non manca. “Il problema centrale delle politiche europee è che riusciamo a individuare le criticità in anticipo ma siamo in grado di agire solo quanto diventa impossibile ignorarle”. Ecco, questo dovrebbe essere il vero motto della Ue. “Noi l’avevamo detto”. Ma senza una radicale riforma, che parta da Bruxelles, travolga Strasburgo e rimescoli le carte a Francoforte, non sarà per niente possibile fare (davvero) l’Europa unita. Forse è per questo che ha pronunciato, proprio lei, la parola sovranità declinata ai temi comunitari. Lagarde, però, ha altro a cui pensare. Da febbraio sarà libera di dire tutto ciò che pensa. Di parlare, come ha detto a New York, “contro le fake news”. Sarà candidata, con ogni probabilità, alle presidenziali in Francia. E nemmeno questa è una novità. Per sfidare il Rassemblement National della Le Pen s’inventa una sorta di euro-sovranismo. Ma ai nastri di partenza, Christine troverà il suo ex pigmalione politico, quel Dominique de Villepin che la chiamò dall’America a fare il ministro del Commercio Estero ai tempi della presidenza di Chirac. Si è candidato anche lui, in nome di ciò che resta dell’Ump.

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