Politica

La Lega presenta la risoluzione “contro il patriarcato islamico” a Strasburgo

di Maria Graziosi - 25 Novembre 2026

Una risoluzione all’Eurocamera di Strasburgo contro il “patriarcato islamico” perché “nessuna cultura, religione o tradizione può trasformarsi in una zona franca dove i diritti delle donne vengono sospesi”. L’iniziativa porta la firma di Anna Maria Cisint, Susanna Ceccardi e Silvia Sardone. Le esponenti della Lega al Parlamento europeo hanno presentato una risoluzione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La proposta leghista “chiede all’Unione europea di contrastare il patriarcato di matrice islamista, i matrimoni imposti e ogni forma di estremismo incompatibile con i principi democratici”.

“Una risoluzione contro il patriarcato islamico”

Anna Maria Cisint ha presentato l’impegno citando la testimonianza di Shila, una 16enne bengalese. ““Quando gli altri bengalesi mi incontrano, mi sputano solo perché sono vestita all’occidentale. Hanno cercato di vendermi come un sacco di patate”. Da qui parte Cisint che dice. “Sottomesse, seviziate, picchiate e sfregiate con l’acido, solo perché volevano vivere all’occidentale, libere in un Paese libero. Succede in Italia. Ogni giorno. Non sono casi isolati, ma il segno feroce del patriarcato islamico”. Che, per Cisint, “in Italia trova da troppo tempo spazio nel silenzio assordante della sinistra e che pretende di applicare la Sharia non solo nei Paesi d’origine, dove più di 200 milioni di donne cristiane sono perseguitate per la loro fede, ma anche in Italia e in Europa, imponendo un sistema teocratico che vede nel Corano e nelle sue imposizioni liberticide la fonte del diritto”. La richiesta è conseguenziale. “Per questo chiediamo che ogni permesso di soggiorno, compreso quello per motivi di lavoro, sia subordinato al rispetto dei valori occidentali e della dignità umana”.

“Vergognoso silenzio delle femministe”

Susanna Ceccardi ha legato la tutela dei cittadini al tema delle priorità di bilancio. “I soldi dei contribuenti europei non sono un assegno in bianco. La sicurezza dell’Europa è importante, ma lo sono altrettanto il futuro e il benessere dei cittadini europei”. Ci va giù dura Silvia Sardone. “Il silenzio delle femministe sulle tante violenze contro le donne legate all’estremismo islamico è sempre più vergognoso e inaccettabile. Neppure davanti alle 74 frustate inflitte alla cantante iraniana Ahmadi abbiamo sentito una parola. A questo punto le vere femministe siamo noi: condanniamo ogni violenza e difendiamo queste ragazze e queste donne musulmane, troppo spesso abbandonate. Donne che rifiutano una vita fatta di libertà negata, velo imposto e matrimoni combinati, e che chiedono solo di poter amare chi vogliono. Con la nostra risoluzione vogliamo portare il Parlamento europeo a prendere una posizione chiara e a non girarsi dall’altra parte come spesso accade”.

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