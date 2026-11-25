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L’intelligenza artificiale spaventa il settore del Porno

Con l’AI ognuno potrà creare i propri contenuti su misura in base alle proprie perversioni.

di Marzio Amoroso - 25 Novembre 2026

L’industria dei contenuti per adulti osserva con crescente preoccupazione l’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Per decenni il mercato ha venduto fantasie hard, ma ora la tecnologia permette di generare scene personalizzate in autonomia. Gli utenti potranno modellare video e immagini secondo i propri desideri più intimi e le proprie perversioni senza intermediari. Questo cambiamento ridisegna l’intero modello economico del settore e mette in discussione il ruolo delle produzioni tradizionali.

La fine del catalogo unico e l’ascesa del su misura

Fino ad oggi il pubblico sceglieva tra cataloghi predefiniti prodotti da studi, registi e performer. Con i nuovi sistemi generativi, la logica si ribalta, non si cerca più un video esistente, ma si descrive la scena esatta che si vuole vedere. La personalizzazione estrema trasforma lo spettatore in autore del proprio contenuto hard. Il risultato è una frammentazione della domanda che riduce il valore delle uscite standardizzate e spinge le piattaforme a ripensare la propria offerta.

Impatto economico e sfide per le produzioni hard

Le aziende del comparto affrontano una pressione competitiva senza precedenti. Se un utente ottiene esattamente ciò che cerca tramite strumenti di AI, diminuisce la disponibilità a pagare abbonamenti per archivi generalisti. Allo stesso tempo crescono i dubbi legati ai diritti d’immagine, al consenso e alla tutela delle identità reali. Le case di produzione dovranno puntare su autenticità, interazione diretta con i creator e format difficili da replicare con un semplice prompt.

Nuovi equilibri tra tecnologia, etica e mercato

La diffusione di contenuti hard generati con AI apre interrogativi profondi sul piano etico, legale e culturale. Regole più chiare su consenso digitale, etichettatura dei media sintetici e limiti sui contenuti illeciti diventano centrali per ogni operatore. Chi saprà adattarsi con trasparenza e innovazione conserverà un vantaggio competitivo reale. Il settore non scomparirà, ma dovrà convivere con un pubblico abituato a creare da sé la propria fantasia digitale.

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