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Federica Brignone si ritira: l’annuncio ufficiale VIDEO

Al capolinea una carriera costellata di successi e dolori

di Giorgio Brescia - 25 Novembre 2026

È giunto al suo naturale termine il percorso agonistico di Federica Brignone, la sciatrice italiana più vincente di sempre. L’ufficialità è arrivata direttamente attraverso un video trasmesso dalla Federazione Italiana Sport Invernali. La fuoriclasse di La Salle ha annunciato la decisione di chiudere la carriera.

Federica si ritira: perché?

L’addio matura al termine di due giorni di test sulla neve a Cervinia. Mesi di fisioterapia e poi l’intenso recupero dopo l’infortunio patito nella stagione olimpica. Ma le risposte del corpo non sono state quelle sperate.

«Dopo questi due giorni – racconta – mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto mi fa troppo male. Ho deciso di finire la mia carriera d’atleta e di non gareggiare più, anche se è una scelta difficilissima».

Parole commosse, seguite dalla reazione del movimento

Il presidente della Fisi, Flavio Roda, ha diffuso un messaggio video di saluto per ringraziare la campionessa. «Per la nostra Federazione è una grandissima perdita – dice-. Da grande protagonista hai dato un enorme lustro allo sci alpino e alla Fisi. Ti saremo sempre vicini».

Con il ritiro di Brignone si chiude un’epopea straordinaria segnata da storici trionfi in Coppa del Mondo e medaglie olimpiche. Le sue imprese rimarranno per sempre scritte nella storia dello sport azzurro.

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