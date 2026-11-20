L'Identità Rosa

Donne in carcere, la pena di chi resta invisibile

Detenzione femminile. I numeri della maternità e i diritti negati dietro le sbarre

di Priscilla Rucco - 20 Novembre 2026

Le donne detenute sono poche, e proprio per questo rischiano di non essere viste e considerate in maniera adeguata. Al 31 ottobre 2026, secondo le statistiche del ministero della Giustizia, nelle carceri italiane si trovavano 2.996 donne su 66.285 detenuti – circa il 4,5 per cento del totale. Una quota che da decenni oscilla tra il 3,5 e il 5 per cento, in linea con il resto d’Europa, e che ha prodotto un effetto paradossale. Un sistema penitenziario costruito attorno agli uomini ha finito per trattare le donne come una totale eccezione da gestire, più che come persone da accompagnare verso il ritorno alla vita “libera”.

Chi sono le detenute

Il profilo che emerge dai rapporti dell’associazione Antigone e dalle ricerche condotte negli istituti è quello di una fragilità ed un malessere che precede il reato. Molte donne arrivano in cella dopo storie di povertà, dipendenze e violenze subite in famiglia. I reati più frequenti sono quelli contro il patrimonio e quelli legati agli stupefacenti come furti, truffe e piccolo spaccio.

Le straniere sono poco meno di un terzo e, a parità di posizione giuridica, accedono con più fatica alle misure alternative poiché spesso mancano una casa, una rete familiare o un mediatore culturale. Le donne che scontano la pena fuori dal carcere – come affidamento o in detenzione domiciliare – sono più numerose di quelle recluse. Segno che, quando le condizioni lo consentono, un’alternativa può esistere. Colpisce, infine, quanto sia recente l’interesse per il tema; il primo rapporto di Antigone dedicato interamente alle donne detenute è stato pubblicato soltanto nel 2023.

Tre istituti e decine di sezioni

La geografia della detenzione femminile racconta da sola il problema che, di anno in anno è in crescente aumento. Su 189 istituti penitenziari, quelli interamente femminili sono attualmente tre: Rebibbia a Roma, la Giudecca a Venezia e Trani in Puglia. Erano quattro fino al maggio 2024, quando le scosse sismiche nei Campi Flegrei hanno imposto l’evacuazione del carcere di Pozzuoli e il trasferimento di circa 140 detenute in altre strutture, alcune delle quali anche fuori dalla Campania.

Le carceri femminili accolgono meno di una detenuta su cinque, tutte le altre – oltre l’80 per cento – vivono in sezioni ricavate all’interno di istituti maschili i cui reparti sono spesso piccoli, dove avviare corsi come laboratori e lavoro risulta oneroso rispetto ai numeri e dove le opportunità finiscono per ridursi notevolmente. La scarsità di strutture ha poi una conseguenza ancora più concreta; molte donne scontano la pena lontano dalla propria regione, e quindi lontano dai propri figli e dagli affetti.

Neanche gli istituti penitenziari femminili sono immuni da difficoltà. Alla Giudecca, struttura in regola sul piano edilizio e igienico, la posizione insulare complica gli spostamenti del personale e riduce le occasioni di inserimento esterno. Molte detenute hanno pochi colloqui e mantengono i legami familiari quasi soltanto attraverso le telefonate concesse loro.

Il corpo e la mente

Una ricerca del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Asl di Taranto, condotta su 64 detenute negli istituti di Taranto, Lecce e Trani e illustrata di recente su Avvenire, offre uno spaccato eloquente. L’85 per cento delle intervistate è madre, il 65 per cento dichiara di sentirsi depressa, una su quattro si è fatta del male durante la detenzione e sette su dieci convivono con malattie diagnosticate.

Negli screening avviati nella sezione di Taranto, la positività ai test per il papilloma virus è risultata doppia rispetto alla media nazionale, mentre sei donne su dieci hanno accettato la vaccinazione contro l’Hpv. Visite ginecologiche, prevenzione oncologica e perfino la fornitura di prodotti per l’igiene intima restano criticità segnalate da anni e mai risolte.

Sul piano psichico il quadro è ancora delicato e, secondo Antigone, il 2025 ha fatto registrare il numero più alto di suicidi tra le donne detenute, mai documentato in maniera ufficiale nel nostro Paese. Il problema non riguarda solo il nostro Paese infatti, secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, il 35 per cento delle detenute nel mondo è in carcere per reati di droga, contro il 19 per cento degli uomini, mentre l’ultimo rapporto mondiale dell’Unodc segnala che riceve cure per la dipendenza un uomo ogni sette, ma soltanto una donna ogni diciotto.

La questione più delicata riguarda le madri detenute perchè la legge consente alle detenute di tenere con sé i figli piccoli, fino a tre anni nelle sezioni nido delle carceri ordinarie e fino a sei negli Icam, gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri disciplinati dalla legge 62 del 2011. Sono strutture con colori, giochi e agenti senza divisa, ma restano, comunque, carceri a tutti gli effetti.

Il decreto sicurezza

Le case famiglia protette, previste dalla stessa legge come soluzione esterna, sono appena due – a Roma e a Milano.

Lo scenario è cambiato leggermente con il decreto Sicurezza del 2025, convertito nella legge 80 in cui il rinvio dell’esecuzione della pena per le donne incinte o con figli sotto l’anno, prima obbligatorio, è diventato facoltativo e affidato alla valutazione del giudice. Se il rinvio non viene concesso, la pena si sconta in un Icam. Gli effetti non si sono fatti attendere.

Secondo Antigone, i bambini in carcere con le madri erano 11 ad aprile 2025, 26 a fine marzo 2026 e 30 a metà anno, con 25 madri. Il numero più alto si registra nell’Icam di Lauro, in provincia di Avellino, seguito da quelli di Milano e Torino. La nuova norma prevede inoltre che la madre in custodia cautelare che non tenga una condotta adeguata possa essere trasferita in un carcere ordinario, separata dal figlio.

Nessun privilegio

Chi sostiene la stretta del 2025 la motiva con l’esigenza di impedire che la gravidanza diventi uno scudo per chi commette reati in modo seriale, come avvenuto in alcuni casi di borseggio.

Chi la contesta, dalle associazioni ai garanti, osserva che a pagare sono bambini senza alcuna colpa e che strumenti come le case famiglia restano in larga parte inattuati. Lo stesso decreto impone al Governo di riferire ogni anno al Parlamento sull’applicazione delle misure cautelari alle donne incinte e alle madri di bambini piccoli. Questo è uno strumento che, se usato con serietà, potrebbe almeno rendere misurabili le conseguenze della riforma.

Sullo sfondo c’è l’articolo 27 della Costituzione, che vuole pene orientate alla rieducazione e mai contrarie al senso di umanità. Pensare il carcere anche al femminile non significa concedere privilegi, ma riconoscere che corpi, legami e fragilità diversi chiedono risposte diverse. Finché quelle risposte resteranno affidate alla buona volontà di qualche direzione o di qualche associazione, la pena delle donne continuerà a essere, prima di tutto, una pena dimenticata.

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